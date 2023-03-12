Прожитковий мінімум набагато нижчий від необхідної для життя суми, але підняти його нереально, — Мінсоцполітики — Finance.ua
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Прожитковий мінімум набагато нижчий від необхідної для життя суми, але підняти його нереально, — Мінсоцполітики

Казна та Політика
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Прожитковий мінімум набагато нижчий від необхідної для життя суми, але підняти його нереально, — Мінсоцполітики
Прожитковий мінімум набагато нижчий від необхідної для життя суми, але підняти його нереально, — Мінсоцполітики
Прожитковий мінімум в Україні не відповідає своєму призначенню.
Про це розповіла у коментарі UBR.ua заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак.
«Він у 2,5 разу нижчий за ту суму, яка зараз дійсно потрібна для життя», — зазначила Марчак.
Проте в умовах, що склалися, держава не може просто взяти і підвищити прожитковий мінімум, оскільки під нього прив’язані близько 200 виплат, пояснює заступник міністра. Часто вони не властиві соціальному захисту.
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«Якщо його підвищити — по всій системі перебалансуємо витрати. Більшість адмінвитрат прив’язана саме до прожиткового мінімуму. Бюджет не витримав би такого навантаження», — говорить Марчак.
За словами заступника міністра, проблема надто велика. Для її вирішення було зареєстровано проєкт № 3515, який містить низку ініціатив щодо відв’язування всіх невластивих виплат від прожиткового мінімуму.
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«Поки що він, швидше, захищає не вразливих, а тих, хто більше відсотків за ним має отримувати», — констатує Марчак.
Станом на 1 січня прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становив 2589 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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