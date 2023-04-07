Пройшла тестова поїздка євроколією із Польщі до Рава-Руської (фото) — Finance.ua
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Пройшла тестова поїздка євроколією із Польщі до Рава-Руської (фото)

Казна та Політика
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6 квітня успішно завершилася тестово-випробувальна поїздка євроколією 1435 мм із Польщі до Рава-Руської.
Пройшла тестова поїздка євроколією із Польщі до Рава-Руської (фото)
Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», на борту першого рейса разом із залізничниками перебували міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик та віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Пройшла тестова поїздка євроколією із Польщі до Рава-Руської (фото)
«У перспективі розглядатиметься проєкт подовження європейської колії безпосередньо до Львова», — йдеться в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, сполучення планується відкрити для пасажирів влітку та організувати по Рава-Руській зручний пересадочний хаб між поїздами з Варшави по євроколії 1435 мм та поїздами зі Львова по українській колії 1520 мм.
  • До цього «Укрзалізниця» відкрила найкоротший маршрут до порту Рені через Молдову, що дозволить здешевити транспортування вантажів.
  • «Укрзалізниця» призначає курсування ряду додаткових поїздів до Великодня та травневих свят: квитки можна буде придбати в Київ, Одесу, Львів, Кривий Ріг, Дніпро, Ковель та Харків.
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За матеріалами:
УНІАН
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