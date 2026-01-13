Проєкт путіна зазнає краху — Politico Сьогодні 19:32

російський президент путін стикається з серйозними проблемами як на фронті в Україні, так і на міжнародній арені. Його обіцянка «зробити це знову» — відправити армію на захід і досягти перемоги, подібної до радянської, — наразі виконується лише частково.

Про це пише УНІАН з посиланням на Politico

Війна в Україні триває вже 1419 днів, перевищивши тривалість оборони Москви від нацистів у часи Другої світової. росія захопила лише частину території, втрати серед росіян сягають приблизно 1,1 мільйона, а українські удари залишили 600 000 людей без електрики в прикордонному Бєлгороді.

Міжнародна мережа союзників, яку путін будував два десятиліття, розвалюється. Кремль зазнав поразки на Близькому Сході після падіння режиму Башара Асада в Сирії у 2024 році, а в Південній Америці США захопили Ніколаса Мадуро. Москва також не змогла відбити захоплення нафтового танкера під російським прапором.

Видання пише: «Ще гірше те, що навіть попри те, що Москва застрягла в Україні, глобальна мережа союзників, яку путін будував два десятиліття, здається, розвалюється, піддаючись випробуванню несподівано войовничим президентом США Дональдом Трампом».

«Ціла епоха добігає кінця», — написав провоєнний блогер Максим Калашников, підсумовуючи критику російського керівництва.

Сам путін ще не коментував події ні у Венесуелі, ні в Ірані. Диктатор як завжди відправляє підлеглих говорити про погані новини.

Незважаючи на поразки, Кремль прагне показати власну міць. Минулого тижня по Україні було запущено гіперзвукову ракету «Орєшнік». За словами колишнього дипломата Бориса Бондарєва, росія продовжить демонструвати домінування навіть у складних умовах:

«Навіть якщо росія слабка, кремль прагнутиме показати, що він сильний».

росія ніколи не мала справжніх союзників у Венесуелі та Ірані, і допомога, яку вона надає, часто є лише пропагандою. Іран і Венесуела не розглядають Москву як захисника у разі критичних криз, як сталося із Сирією, підсумовує видання.

