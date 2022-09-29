"Проєкт "окупився" за два дні": Міноборони прозвітувало про роботу "народного супутника" — Finance.ua

"Проєкт "окупився" за два дні": Міноборони прозвітувало про роботу "народного супутника"
Лише за два дні роботи Міноброни з «народним супутником» було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку росіяни намагалися замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
Він зазначив, що із зрозумілих причин не може розкрити усіх подробиць, але навіть такі деталі кількох днів роботи з супутником показують його ефективність.
«Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати „схованого“ були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н. п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині», — резюмував Резніков.
Що може ICEYE? «Супутник Притули», який купили за гроші українців 🧐
За перші два дні експлуатації супутника ЗС рф втратили бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт з супутниками.
З приходом осені, а потім зими наявність доступу до бази даних супутникових знімків компанії Айсай (ICEYE) стане великою перевагою ЗСУ.
«Супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг. Для них немає різниці — день чи ніч. Тому ворог не сховається», — підкреслив очільник Міноборони.
Довідка Finance.ua:
- волонтер Сергій Притула, разом із блогером Ігорем Лаченковим 22 червня оголосив про збір коштів на три ударні безпілотники Bayraktar для українських військових. 600 мільйонів гривень зібрали за декілька днів;
- турецька компанія Baykar 27 червня відмовилася приймати зібрані гроші і вирішила передати три безпілотники безкоштовно. Після цього волонтери вели переговори з Міністерством оборони, аби вирішити, на що краще витратити 600 мільйонів гривень, що українці зібрали для ЗСУ.
Поділитися новиною