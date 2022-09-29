"Проєкт "окупився" за два дні": Міноборони прозвітувало про роботу "народного супутника" — Finance.ua

"Проєкт "окупився" за два дні": Міноборони прозвітувало про роботу "народного супутника" Вчора 18:39 — Казна та Політика

"Проєкт "окупився" за два дні": Міноборони прозвітувало про роботу "народного супутника"

Лише за два дні роботи Міноброни з «народним супутником» було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку росіяни намагалися замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Він зазначив, що із зрозумілих причин не може розкрити усіх подробиць, але навіть такі деталі кількох днів роботи з супутником показують його ефективність.

«Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати „схованого“ були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н. п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині», — резюмував Резніков.

За перші два дні експлуатації супутника ЗС рф втратили бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт з супутниками.

З приходом осені, а потім зими наявність доступу до бази даних супутникових знімків компанії Айсай (ICEYE) стане великою перевагою ЗСУ.

«Супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг. Для них немає різниці — день чи ніч. Тому ворог не сховається», — підкреслив очільник Міноборони.

Довідка Finance.ua:

волонтер Сергій Притула, разом із блогером Ігорем Лаченковим 22 червня оголосив про збір коштів на три ударні безпілотники Bayraktar для українських військових. 600 мільйонів гривень зібрали за декілька днів;

турецька компанія Baykar 27 червня відмовилася приймати зібрані гроші і вирішила передати три безпілотники безкоштовно. Після цього волонтери вели переговори з Міністерством оборони, аби вирішити, на що краще витратити 600 мільйонів гривень, що українці зібрали для ЗСУ.

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