Проєкт держбюджету-2023: як зміняться видатки порівняно з поточним роком — Finance.ua

Проєкт держбюджету-2023: як зміняться видатки порівняно з поточним роком Вчора 19:02 — Казна та Політика

Проєкт держбюджету-2023: як зміняться видатки порівняно з поточним роком

Верховна Рада планує цього тижня ухвалити у першому читанні державний бюджет на 2023 рік. До документа, за інформацією нардепа Ярослава Железняка, подали близько 1200 правок — багато, але порівняно з минулим роком майже втричі менше. Парламент розглядатиме законопроєкт за спрощеною процедурою, щоб уже до кінця місяця проголосувати його остаточно.

Про це пише портал «Слово і діло».

Інфографіка: «Слово і діло»

У проєкті держбюджету на 2023 рік видатки закладено на рівні 2 трлн 513,8 млрд гривень — на 5% менше, ніж цього року.

Безумовний пріоритет наступного року — національна безпека та оборона, тому витрати майже на всі органи влади урізані.

На що планують збільшити видатки у 2023 році

З центральних органів влади до 8,5 млрд гривень хочуть збільшити витрати на Секретаріат Кабміну — це плюс 72,7% порівняно з цим роком. Як пояснював Железняк, у цю суму входять витрати на Держпродспоживслужбу.

Також планується, що зростуть витрати на Нацкомісію з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — до 861,1 млн гривень (+8,4%).

З міністерств більше грошей отримає Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості: витрати на нього хочуть підняти на 181,8% — до 7,8 млрд гривень. Крім того, планується збільшити витрати на Міністерство у справах ветеранів (+13,1%), Міністерство закордонних справ (+4,5%), МВС (+2,2%), Міністерство фінансів (+1,4%).

На 37,4% — до 857,9 млрд гривень — хочуть збільшити витрати на Міністерство оборони. Більше грошей можуть отримати Головне управління розвідки (+13,5%) та Служба безпеки України (+3,9%).

На 5% та 7,5% більше коштів закладено на Національну академію медичних наук та Академію аграрних наук.

Проєкт держбюджету-2023: на що урізали витрати

На Верховну раду видатки пропонується скоротити на 13% — до 2,6 млрд гривень. Трохи більше — 2,7 млрд — закладено на Державне управління справами, але це на 5,1% менше, ніж цього року.

З міністерств найбільше хочуть заощадити на Міністерстві цифрової трансформації (-86% порівняно з цим роком), Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій (-78,6%), Міністерстві розвитку громад та територій (-73,7%), Міністерстві інфраструктури (-64,6%).

Крім того, на 97,4% урізано витрати Міністерства енергетики (за рахунок виключення компенсації ПСО та врегулювання заборгованості перед суб’єктами ринку) та на 86% — Мінекономіки (витрати Держспоживслужби переклали на Секретаріат Кабміну, завершилася програма єПідтримка).

У проєкті бюджету пропонується скоротити у 2023 році витрати на правосуддя та юстицію. Правоохоронні органи, окрім МВС, також отримають менше грошей.

У сфері боротьби з корупцією найбільше постраждає НАЗК — у держбюджеті передбачили на відомство 728,7 млн грн, це на 44,6% менше, ніж в 2022-му.

На 17,2% пропонується скоротити витрати на Міністерство освіти, на 55,4% — на Міністерство молоді та спорту, на 47% — на Міністерство культури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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