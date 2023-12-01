Пройдіть опитування по медичному страхуванню — отримуйте подарунки — Finance.ua
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Пройдіть опитування по медичному страхуванню — отримуйте подарунки

Особисті фінанси
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Пройдіть опитування по медичному страхуванню — отримуйте подарунки
Пройдіть опитування по медичному страхуванню — отримуйте подарунки
Finance.ua завжди пропонує важливі та потрібні для українців страхові продукти, доповнюючи їх зручним сервісом.
Найважливіше в житті кожної людини — це її здоров’я, тож ми розпочали розробку страхування здоров’я, аби ви могли легко порівнювати, обирати та швидко купувати таке страхування онлайн.
Ми цінуємо думки та побажання наших клієнтів, саме тому звертаємося до вас з проханням. Допоможіть нам краще зрозуміти, які послуги ви б хотіли отримати в своєму медичному страхуванніпройшовши коротке опитування на 10 питань.
Опитування можна пройти за 5 хвилин, а в подарунок ми відправимо вам знижку 5% на медичне страхування для вас та ваших рідних і всі бонуси з нашої програми лояльності. 🥰

Пройти опитування

За матеріалами:
Finance.ua
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