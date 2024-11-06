Провідний хедж-фонд включив боргові папери України до переліку найперспективніших інвестицій 2024 року — Finance.ua

Провідний хедж-фонд включив боргові папери України до переліку найперспективніших інвестицій 2024 року Сьогодні 14:36 — Фондовий ринок

Провідний хедж-фонд включив боргові папери України до переліку найперспективніших інвестицій 2024 року

Один із найуспішніших хедж-фондів на ринках, що розвиваються, Sandglass Capital Advisors, прогнозує значне зростання вартості українських активів, особливо державних облігацій та ВВП-варантів, у разі припинення бойових дій.

Про це пише Bloomberg.

За словами Гени Лозовського, ІТ-директора і співзасновника фонду з активами $515 млн, ринок проблемних боргів демонструє потужну динаміку, а Україна входить до переліку найперспективніших напрямків для інвестицій поряд з Аргентиною та Шрі-Ланкою.

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Успішність стратегії фонду підтверджується показниками доходності — за перші три квартали року Sandglass показав зростання більш ніж на 24%, що зробило його одним із лідерів серед 50 найбільших фондів у своєму сегменті. Для порівняння, індекс Bloomberg для боргових хедж-фондів ринків, що розвиваються, зріс лише на 10,6%.

Серед інших привабливих напрямків для інвестицій фонд відзначає:

Аргентину, де очікується зниження дохідності довгострокових облігацій на 30−40%

Еквадор з його недоінвестованим енергетичним сектором

Шрі-Ланку після завершення реструктуризації боргу

Туреччину, де центральний банк демонструє рішучість у боротьбі з інфляцією

Єгипет, який може стати привабливим після випуску довгострокових облігацій у місцевій валюті

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За даними Bloomberg, дохідність доларових боргових зобов’язань країн з ринками, що розвиваються, з низьким рейтингом цього року перевищила 13%, причому найкращу динаміку показали саме проблемні активи, включаючи облігації України.

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