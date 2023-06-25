Провідні корпорації пообіцяли працевлаштувати 250 тисяч біженців з України — Finance.ua

Провідні корпорації пообіцяли працевлаштувати 250 тисяч біженців з України Сьогодні 14:18

Провідні корпорації пообіцяли працевлаштувати 250 тисяч біженців з України

Великі міжнародні корпорації зобов’язалися найняти на роботу 250 тисяч біженців з України та інших країн, які зараз проживають у Європі. Про це повідомляє Euronews

Напередодні Всесвітнього дня біженців 40 корпорацій, включаючи Adidas, Amazon, Marriott, Microsoft і Starbucks зобов’язалися протягом наступних трьох років працевлаштувати в Європі тисячі біженців. Корпорації обіцяють стажування і роботу 250 тисячам вимушених переселенців, з них з 13 680 укладуть трудовий договір.

Ініціатором проекту стала компанія Amazon, яка обіцяє за три роки працевлаштувати в Європі не менше 5 тисяч біженців.

Готельні мережі Marriott і Hilton візьмуть на роботу по 1500 осіб, Starbucks і ISS — по 1 000. Більш скромні зобов’язання взяли на себе Adidas, L’oréal, PepsiCo і Hyatt.

«Ми допоможемо їм з оплатою юридичних послуг, забезпечимо консультації, наставництво, запропонуємо програми навчання, підвищення кваліфікації, мовні курси, зробимо все, що тільки тільки можна», — заявив віце-президент Amazon з персоналу Офорі Агбока в коментарі Euronews.

За його словами, в першу чергу біженцям запропонують роботу в центрах виконання замовлень і зберігання, а також у сфері транспорту і доставки.

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УНІАН За матеріалами:

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