Просторий салон та багате оснащення: представлено флагманський кросовер MG (фото) — Finance.ua

Просторий салон та багате оснащення: представлено флагманський кросовер MG (фото)
На автошоу в Саудівській Аравії презентували новий MG RX9. Великий сімейний кросовер надійде в продаж до кінця року.
Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.
Новий MG RX9 стане флагманським кросовером марки і буде «глобальною» моделлю — уже підтверджено, що її продаватимуть у країнах Азії та Латинської Америки, а також Австралії.
Кросовер MG RX9 вирізняється роздутими крилами, високою віконною лінією та широкою решіткою радіатора. Продовгуваті фари доповнені тоненькими ходовими вогнями, а дверні ручки зроблені висувними. Ліхтарі з’єднані діодною смугою.
Розміри MG RX9 2025:
- довжина — 4983 мм;
- ширина — 1967 мм;
- висота — 1786 мм;
- колісна база — 2915 мм.
У салоні MG RX9 на передній панелі встановлені два 12,3-дюймових дисплеї, хоча в окремих країнах за доплату запропонують ще й третій екран для переднього пасажира.
На трьох рядах крісел помістяться семеро. Передні сидіння розділені високою консоллю та доповнені електроприводом, підігрівом і вентиляцією.
Крім того, комплектація MG RX9 включає 21-дюймові диски, панорамний дах, тризонний клімат-контроль, електропривід дверей багажника, камери кругового огляду, бездротову зарядку смартфонів. Також встановлені адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю «сліпих» зон.
Кросовер MG RX9 оснащений 2,0-літровим 204-сильним турбомотором та 9-ступінчастим автоматом. Привід може бути переднім або повним.
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