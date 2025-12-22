0 800 307 555
укр
Прорив у галузі: в Британії створили перший європейський натрій-іонний акумулятор

50
В Уельсі стався прорив у галузі виробництва батарей. Тут створили перший продукт повністю з британських і європейських матеріалів.
Про це повідомляє видання Ess news, пише УНІАН.
Дослідницька група з компанії Batri і Університету Суонсі створила нову циліндричну натрій-іонну батарею з використанням матеріалів, вироблених у Великій Британії, яка, як вважають, є першою у своєму роді.
Натрій-іонна батарея формату 18650 поєднує в собі хімічні склади, розроблені британською компанією Batri, що займається зберіганням енергії, і Університетом Суонсі, зокрема композитний вуглець, отриманий із вугілля Уельсу.
У Batri заявили, що демонстраційна батарея знаменує початок ширшої програми розробки, і наразі компанія вже виробляє більше батарей, нарощуючи виробництво матеріалів і власні потужності збірки батарей в Уельсі. При цьому Batri співпрацює з AceOn Group для інтеграції британських натрій-іонних батарей у змінні акумуляторні батареї та індивідуальні енергетичні системи.
«Прорив Batri у виробництві елементів 18650 у Великій Британії, підкріплений світовим рівнем матеріалознавства в Суонсі, демонструє, що Велика Британія може лідирувати в галузі безпечних і надійних альтернатив свинцево-кислотним і літієвим батареям початкового рівня», — зазначив генеральний директор AceOn Group Марк Томпсон.
За матеріалами:
Finance.ua
