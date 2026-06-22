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Пропоновані Тереховим засади повоєнного відновлення гарантують динамічне зростання економіки, — експерт

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Пропоновані Тереховим засади повоєнного відновлення гарантують динамічне зростання економіки, — експерт
Пропоновані Тереховим засади повоєнного відновлення гарантують динамічне зростання економіки, — експерт
Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ позитивно оцінив пропозиції голови Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова щодо економічної спеціалізації регіонів. На думку експерта, такий підхід гарантує швидке відновлення й динамічне зростання економіки.
Після війни, впевнений Кущ, Україні доведеться «перезібрати» модель розміщення продуктивних сил відповідно до тих ресурсів, які будуть формувати нашу економічну конкурентоздатність. Продуктивні сили включають в себе природні ресурси, енергетику, базову інфраструктуру, промисловий та науковий потенціал, освітню систему, людські ресурси.
«Україна має сформувати щось на кшталт «генерального економічного штабу» аби сформувати нову модель розміщення продуктивних сил.
Економічна географія має повернутись на сторінки урядових стратегій та програм відбудови України", — наголосив аналітик
Він пояснив, що економічне районування — це територіальна організація, яка передбачає розподіл територій з урахуванням об’єктивних закономірностей територіального поділу праці. Причому, в Україні така система досі відсутня.
«Тим більш масштабним викликом є формування нової моделі розміщення продуктивних сил після війни відповідно до наслідків руйнування під час війни. Але якою має бути нова модель розміщення продуктивних сил? Перш за все, вона має базуватись на економічній спеціалізації регіонів, а не на „зрівняльних“ підходах», — зазначив економіст.
За його словами, кожний територіально-економічний район має стати багатофункціональним, міжсекторальним кластером розвитку зі своєю спеціалізацією.
«Важливо, що цю тему нещодавно актуалізував міський голова Харкова Ігор Терехов, який очолює і Асоціацію прифронтових міст та громад. Ігор Терехов зазначив, що післявоєнне відновлення України має базуватись на економічній спеціалізації регіонів та максимальному використанню їхніх сильних сторін та факторів конкурентоздатності. Саме це забезпечить і швидке відновлення економіки, і її динамічне зростання», — констатував Олексій Кущ.
За матеріалами:
Finance.ua
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