Промисловість України зазнала потужного удару, зруйновані найбільші підприємства — Шмигаль — Finance.ua
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Промисловість України зазнала потужного удару, зруйновані найбільші підприємства — Шмигаль

Казна та Політика
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Відновлення економіки України після війни відбуватиметься внаслідок розвитку малого та середнього бізнесу, а також нових для держави галузей.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у виступі на Київському міжнародному економічному форумі.
«Ми розуміємо, що промисловість зазнала потужного удару. Зруйновано найбільші наші підприємства, наші гіганти — ММК імені Ілліча, „Азовсталь“, Авдіївський коксохімічний завод, об’єднання „Азот“ у Сєвєродонецьку та інші підприємства. Зрозуміло, що всі ці підприємства відновити за півроку не вдасться, і за рік не вдасться. Потрібно буде робити велику роботу. Упор треба буде робити на малий і середній бізнес, упор треба буде робити на нові напрямки, нові сфери для України, не беручи до уваги відновлення металообробного і сталеливарного виробництва», — сказав він.
За словами Шмигаля, влада має зробити великий обсяг роботи.
«Попереду нас чекає велика робота — утримати економіку в період війни, відновити економіку, побудувати її краще, ніж вона була до цього. Дійсно, це період втрат, але і період можливостей, тому що ми розуміємо, що ми будемо відбудовувати речі, які втрачені, в кращому вигляді, ніж ми їх мали до цього», — додав глава уряду.
Шмигаль також зазначив, що головним джерелом фінансування відновлення України після війни стануть заморожені російські активи.
«Президент, уряд, дипломати зараз активно працюють над тим, щоб заморожені російські активи — понад 300 млрд доларів суверенних активів плюс активи олігархів, активи російського бізнесу — були передані для нашого відновлення. Це стане стрижнем і основним джерелом і ресурсом для нашого відновлення, в тому числі для будівництва нового житла, мостів, нових міст, всього», — сказав він.
Глава уряду підкреслив, що Кабмін планує відновлювати країну разом з бізнесом «на основі абсолютно чесного відкритого діалогу».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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