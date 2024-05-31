Прокурори скерували до суду 20 обвинувальних актів за фактами крадіжки українського зерна росією — Finance.ua
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Прокурори скерували до суду 20 обвинувальних актів за фактами крадіжки українського зерна росією

Казна та Політика
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За час повномасштабного вторгнення росія вкрала і знищила українського зерна та іншої агропродукції на мільярди доларів.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.
«Наразі росія викрала з окупованих територій України понад 1 700 тонн української агропродукції та продовжує знищувати сільськогосподарську інфраструктуру.
Щоб відстежити викрадену агропродукцію та притягнути причетних до кримінальної відповідальності, українські прокурори отримали накази на арешт понад 20 суден, направили запити на взаємну правову допомогу та скерували до суду 20 обвинувальних актів", — розповів заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький під час Української зернової конференції.
За його словами, розслідування суттєво ускладнюється тим, що росія приховує українське походження агропродукції, а необхідні документи та свідки перебувають на окупованих територіях або у самій росії. Тому Офіс Генерального прокурора закликає міжнародних партнерів, агротрейдерів та громадські організації допомагати відстежувати міжнародний потік вкраденої української агропродукції і фінансування цих незаконних продажів.
Нагадаємо, обсяги вкраденого росією українського зерна оцінюються в 1 млрд доларів.
За матеріалами:
agrotimes.ua
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