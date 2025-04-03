Прокуратура повідомила про підозру киянину, що самовільно захопив ділянку біля Дніпра (фото) — Finance.ua

Прокуратура повідомила про підозру киянину, що самовільно захопив ділянку біля Дніпра (фото) Сьогодні 18:12 — Кримінал

Прокуратура повідомила про підозру киянину, що самовільно захопив ділянку біля Дніпра (фото)

Встановлено, що приватний підприємець без дозволів побудував ресторанний комплекс на ділянці площею 0,5636 га в прибережній захисній смузі Галерної затоки, що в Голосіївському районі Києва.

Для того щоб набути право користування на цю земельну ділянку, підозрюваний підробив документи про існування цивільно-правових відносин з іншою особою та звернувся до суду з вимогою зареєструвати за ним право власності на побудований об’єкт нерухомості.

Отримавши позитивне рішення суду, чоловік вніс ресторанний комплекс в статутний капітал створеного ним товариства, внаслідок чого легалізував незаконно побудований об’єкт та набув право користування земельною ділянкою, яка перебуває у власності територіальної громади Києва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Голосіївським УП ГУНП в м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР НПУ.

У пресслужбі зазначають, що Київська міська прокуратура у 2024 році звернулась до суду з позовом, в якому просить знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс та розірвати договори оренди на земельні ділянки в межах прибережної захисної смуги Дніпра.

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