Прокуратура повідомила про підозру киянину, що самовільно захопив ділянку біля Дніпра (фото) — Finance.ua
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Прокуратура повідомила про підозру киянину, що самовільно захопив ділянку біля Дніпра (фото)

Кримінал
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Прокуратура повідомила про підозру киянину, що самовільно захопив ділянку біля Дніпра (фото)
Прокуратура повідомила про підозру киянину, що самовільно захопив ділянку біля Дніпра (фото)
Встановлено, що приватний підприємець без дозволів побудував ресторанний комплекс на ділянці площею 0,5636 га в прибережній захисній смузі Галерної затоки, що в Голосіївському районі Києва.
Для того щоб набути право користування на цю земельну ділянку, підозрюваний підробив документи про існування цивільно-правових відносин з іншою особою та звернувся до суду з вимогою зареєструвати за ним право власності на побудований об’єкт нерухомості.
Отримавши позитивне рішення суду, чоловік вніс ресторанний комплекс в статутний капітал створеного ним товариства, внаслідок чого легалізував незаконно побудований об’єкт та набув право користування земельною ділянкою, яка перебуває у власності територіальної громади Києва.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Голосіївським УП ГУНП в м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР НПУ.
У пресслужбі зазначають, що Київська міська прокуратура у 2024 році звернулась до суду з позовом, в якому просить знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс та розірвати договори оренди на земельні ділянки в межах прибережної захисної смуги Дніпра.
За матеріалами:
Finance.ua
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