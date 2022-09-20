​​Прокуратура передала на користь ЗСУ близько 500 млн гривень арештованих коштів колаборанта — Finance.ua

Прокуратура передала на користь ЗСУ близько 500 млн гривень арештованих коштів колаборанта
Подільською окружною прокуратурою міста Києва в межах розслідування кримінального провадження передано на користь Збройних сил України 500 млн грн колаборанта.
Про це повідомила Київська прокуратура.
Слідством встановлено, що засновник одного з українських сільськогосподарських товариств у взаємодії з представниками незаконно створених окупаційних органів влади т.з.в. «ЛНР» здійснив перереєстрацію товариства в реєстраційних та податкових органах окупаційної влади.
У подальшому фігурант намагався вивести кошти з підконтрольних рахунків, розміщених в одному з банків в Україні.
У межах слідства банківські рахунки товариства та його засновника арештовано, а кошти, розміщені на них, в розмірі близько 500 млн грн передано на користь Збройних сил України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України) за матеріалами Центрального апарату СБ України.
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