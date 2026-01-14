0 800 307 555
Прокуратура хоче стягнути 590 тисяч гривень з підрядника, який будував сверловину на столичній Оболоні

Казна та Політика
15
Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради про стягнення збитків та штрафних санкцій з приватного товариства.
Про це йдется в повідомленні прокуратури.
Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» та приватне товариство уклали договір на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності по вул. Вишгородській в Оболонському районі міста Києва.
У межах досудового розслідування кримінального провадження за результатами будівельно-технічної та економічних експертиз, а також аналізу документів установлено завищення вартості робіт з будівництва артезіанської свердловини.
За даними експертиз, в актах приймання будівельних робіт безпідставно відображено більші обсяги буріння свердловини та монтажу обсадних труб, ніж фактично виконано на об’єкті, у тому числі шляхом дублювання одних і тих самих видів робіт. Це призвело до заподіяння бюджету міста Києва збитків у розмірі майже 490 тис. гривень.
Крім того, відповідно до умов договору, порушення зобов’язань за договором є підставою для застосування господарських санкцій, зокрема сплати штрафу у розмірі 20% вартості виконаних робіт.
Відтак, з огляду на встановлений обсяг завищених робіт, прокуратура вимагає стягнути з підрядника штрафні санкції у майже 100 тис. гривень.
Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.
За матеріалами:
Finance.ua
