Проїзд у транспорті Києва кардинально змінять: що потрібно знати мешканцям — Finance.ua

Проїзд у транспорті Києва кардинально змінять: що потрібно знати мешканцям Сьогодні 19:15 — Особисті фінанси

В українській столиці суттєво зміниться проїзд у громадському транспорті — йдеться про компенсацію пільгового проїзду для комунальних перевізників.

Про це стало відомо із офіційного коментаря, який дали у Київській міській державній адміністрації. За словами чиновників, цього року міським бюджетом для цього передбачено 1 мільярд 81 мільйон гривень, що дозволить компенсувати вартість проїзду 990 тисячам осіб.

Станом на 1 травня вже компенсували перевізникам 180 мільйонів 846 тисяч гривень. Порівняно з 2021 роком зменшилась кількість поїздок пільгових категорій. За цей же період 2021 року було компенсовано 262 мільйони 193 тисячі гривень.

У КМДА нагадали, які категорії осіб користуються правом пільгового проїзду у міському пасажирському транспорті та визначено законодавством України. Це 20 категорій громадян.

Зокрема, це пенсіонери, діти з інвалідністю, люди з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, особи, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних сімей, військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасники бойових дій, батьки військовослужбовців, загиблих чи померлих чи зниклих безвісти та інші.

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