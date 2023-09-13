Програму компенсацій за пошкоджене та знищене житло планують удосконалити — Finance.ua

Програму компенсацій за пошкоджене та знищене житло планують удосконалити Сьогодні 09:47 — Нерухомість

Програму компенсацій за пошкоджене та знищене житло планують удосконалити

В Україні проведуть серію публічних консультацій для громадськості задля покращення механізму виплат компенсацій за пошкоджене/знищене унаслідок війни житло.

Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«…Парламент ще у лютому 2023 року ухвалив закон про компенсації. Це — важливий крок у забезпеченні соціального захисту громадян і програма працює досить результативно. Але ми розуміємо, що її треба покращувати», — зазначила Шуляк.

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За ініціативи депутата для громадян України проведуть серію публічних консультацій, у ході яких громадськість зможе вказати на недоліки програми, які зустрічаються найчастіше, та висловити пропозиції щодо їх подолання.

На основі цих пропозицій будуть внесені зміни до Закону України № 2923-IX, який регулює механізм компенсацій за пошкоджене чи зруйноване житло, і Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок російської агресії.

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До обговорення запрошені голови та депутати громад, представники комісій, які приймають рішення про компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, незалежні українські та міжнародні експерти, профільні ГО, технічні інвентаризатори, оцінювачі майна, судді, нотаріуси тощо.

Перше обговорення відбудеться 20 вересня. Його проведуть для жителів західних і північних регіонів України, які мають пошкоджене майно, а також тих, хто у цьому регіоні має пошкоджене майно, але мешкає за його межами.

Друга публічна консультація запланована на 27 вересня для мешканців східних і центральних областей України.

Третя — для жителів південних областей України та АР Крим відбудеться 3 жовтня.

Укрінформ За матеріалами:

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