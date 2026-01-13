Програма єОселя: за тиждень українці отримали 104 іпотечні кредити Сьогодні 15:15 — Кредит&Депозит

За минулий тиждень у межах державної програми єОселя українці оформили 104 нові іпотечні кредити на загальну суму 194 млн грн.

Із них кредити під 3% річних отримали 49 осіб. Зокрема, програмою скористалися 37 військовослужбовців та представників сектору безпеки і оборони, 5 медиків, 5 педагогів та 2 науковці.

Ще 55 кредитів видано під 7% річних. Цією можливістю скористалися 35 українців, які не мають власного житла, 18 внутрішньо переміщених осіб та 2 ветерани.

Загалом з початку 2026 року програмою єОселя вже скористалися 115 українців. Загальна сума виданих пільгових іпотечних кредитів сягнула 216,5 млн грн.

Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області — 37, у місті Києві — 9, а також у Львівській області — 8.

За типом нерухомості 60 українців отримали кредити на житло першого продажу, з яких 20 об’єктів перебувають на стадії будівництва. Ще 44 кредити було видано на придбання житла на вторинному ринку.

