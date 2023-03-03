Програма релокації: за рік великої війни "переїхали" 800 компаній — Finance.ua

Програма релокації: за рік великої війни "переїхали" 800 компаній Сьогодні 09:50 — Фондовий ринок

Програма релокації: за рік великої війни "переїхали" 800 компаній

За рік повномасштабної російсько-української війни за програмою релокації 800 підприємств було переміщено до більш безпечних регіонів, з яких понад 600 відновили роботу.

Про це розповіла заступниця міністерки економіки Тетяна Бережна, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Від початку війни 800 підприємств було релоковано з небезпечних регіонів за підтримки держави. На сьогодні 623 підприємства вже працюють на новому місці. Для ще 239 здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування», — розповіла Бережна.

Заступниця міністерки також зазначила, що понад 650 підприємств, які планували релокувати свої потужності, відмовились від переміщення через деокупацію територій, на яких вони розташовані.

Деякі підприємства повертаються на свої попередні місця роботи завдяки покращенню там безпекової ситуації. Йдеться про бізнес з Харківщини, Сумщини та Чернігівщини — таких компаній вже 44.

Найбільше підприємств релокувались до Львівської (24%), Закарпатської (14,5%), Чернівецької (9,8%), Івано-Франківської (8,3%), Хмельницької (7,3%), Тернопільської (6,3%) областей.

Програма релокації продовжує діяти, зазначає Бережна, хоча кількість запитів значно зменшилась порівняно з березнем-квітнем торік, коли кількість заявок сягнула тисячі.

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Економічна Правда За матеріалами:

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