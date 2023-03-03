Програма релокації: за рік великої війни "переїхали" 800 компаній — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Програма релокації: за рік великої війни "переїхали" 800 компаній

Фондовий ринок
23
Програма релокації: за рік великої війни "переїхали" 800 компаній
Програма релокації: за рік великої війни "переїхали" 800 компаній
За рік повномасштабної російсько-української війни за програмою релокації 800 підприємств було переміщено до більш безпечних регіонів, з яких понад 600 відновили роботу.
Про це розповіла заступниця міністерки економіки Тетяна Бережна, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«Від початку війни 800 підприємств було релоковано з небезпечних регіонів за підтримки держави. На сьогодні 623 підприємства вже працюють на новому місці. Для ще 239 здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування», — розповіла Бережна.
Заступниця міністерки також зазначила, що понад 650 підприємств, які планували релокувати свої потужності, відмовились від переміщення через деокупацію територій, на яких вони розташовані.
Деякі підприємства повертаються на свої попередні місця роботи завдяки покращенню там безпекової ситуації. Йдеться про бізнес з Харківщини, Сумщини та Чернігівщини — таких компаній вже 44.
Найбільше підприємств релокувались до Львівської (24%), Закарпатської (14,5%), Чернівецької (9,8%), Івано-Франківської (8,3%), Хмельницької (7,3%), Тернопільської (6,3%) областей.
Програма релокації продовжує діяти, зазначає Бережна, хоча кількість запитів значно зменшилась порівняно з березнем-квітнем торік, коли кількість заявок сягнула тисячі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.