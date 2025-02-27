Прогнози щодо розвитку фінтеху в першому півріччі 2025 року — Finance.ua

Прогнози щодо розвитку фінтеху в першому півріччі 2025 року Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Прогнози щодо розвитку фінтеху в першому півріччі 2025 року

Для світового фінтех-ринку 2024 рік став ще одним непростим роком, адже як загальний обсяг інвестицій (95,6 млрд доларів США), так і кількість угод (4 639) впали до семирічного мінімуму.

Про це свідчить аналіз стану фінансування глобального фінтех-ринку, проведений KPMG.

У другому півріччі 2024 року інвестиції були значно меншими, ніж у першому півріччі цього ж року. Загальна сума світових інвестицій впала з 51,7 млрд доларів США до 43,9 млрд доларів США протягом першого та другого півріччя, що було зумовлено падінням вартості угод M&A та інвестицій венчурних фондів з 28,1 млрд доларів США до 21,6 млрд доларів США та з 22,5 млрд доларів США до 20,9 млрд доларів США відповідно.

Читайте також Фінтехексперт розповіла, як ринки відреагували на перемогу Трампа

Проте ці цифри лише частково відображають реальний стан справ, оскільки у третьому та четвертому кварталах спостерігалися кардинально різні результати: вартість угод M&A майже подвоїлася з 7,4 млрд доларів США до 14,2 млрд доларів США у порівнянні з попереднім кварталом, тоді як обсяг венчурних інвестицій зріс з 9,7 млрд доларів США до 11,2 млрд доларів США за той самий період часу.

На долю Північної та Південної Америки у другому півріччі припала найбільша частка фінтех-інвестицій (31 млрд доларів США), включаючи лише кілька угод вартістю понад 1 млрд доларів США (Nuvei — 6,3 млрд доларів США, Envestnet — 4,5 млрд доларів США, Candescent — 2,45 млрд доларів США, Transact Campus — 1,6 млрд доларів США, Bridge — 1,1 млрд доларів США).

Для порівняння, регіон Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA) залучив 7,3 млрд доларів США завдяки придбанню нідерландського банку Knab Bank за 561 млн доларів США, а Азійсько-Тихоокеанський регіон (ASPAC) — 5,5 млрд доларів США завдяки філіппінському банку Mynt на суму 788 млн доларів США.

Найбільш «гарячою» підгалуззю фінтеху у 2024 році залишалася сфера платежів, яка залучила 31 млрд доларів США інвестицій, за нею йдуть цифрові активи та валюти (9,1 млрд доларів США) і регуляторні технології (7,4 млрд доларів США).

У 2025 році зростає позитивний настрій щодо відновлення глобальних інвестицій у фінтех, враховуючи зниження процентних ставок і деяке зменшення невизначеності після важливого року виборів. У першому півріччі 2025 року багато уваги буде прикуто до США, оскільки вже перші рішення нової адміністрації можуть вплинути на інвестиційну активність у фінтех-секторі.

Прогнози щодо розвитку фінтеху в першому півріччі 2025 року:

Фінтех-компанії, орієнтовані на ринок В2 В, і надалі користуватимуться значним інтересом та залучатимуть значні інвестиції. Протягом наступних шести місяців інтерес до сфери B2B продовжить зростати, особливо в таких сферах, як платежі та регуляторні технології.

Фірми прямого інвестування будуть все частіше брати участь в угодах у сфері фінтеху. Через ринкові умови та занепокоєння з приводу оцінки вартості бізнесу приватний капітал тривалий час вичікував, коли можна буде почати інвестувати у фінтех-компанії. У першому півріччі 2025 року частка приватних інвесторів у фінтех-угодах, ймовірно, зросте, зважаючи на велику кількість вільних коштів та зростання тиску, з яким вони зіштовхуються, щоби бути більш активними та забезпечити прибутковість своїх інвестицій.

Активність у сфері M&A продовжить зростати. Після зростання у четвертому кварталі 2024 року, активність у сфері M&A, ймовірно, зросте у першому півріччі 2025 року, що буде зумовлено як посиленням консолідації, адже стартапи прагнуть збільшити свої масштаби, щоб стати більш конкурентоспроможними або краще справлятися з регуляторним тиском, так і тим, що корпорації все частіше шукають можливості для стратегічних угод зі злиття та поглинання.

Інтерес до впровадження штучного інтелекту зростатиме. Фінтех-інвестори, особливо корпорації, виявлятимуть дедалі більший інтерес до стартапів, орієнтованих на використання ШІ, наприклад, для підвищення ефективності та результативності таких видів діяльності, як-от дотримання нормативних вимог і кібербезпеки, або для того, щоб співробітники, які працюють з клієнтами, могли забезпечувати їм кращий сервіс або швидше реагувати на їхні запити.

Технології у сфері регулювання залишатимуться пріоритетним напрямком для інвесторів у регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка). Ринок регуляторних технологій продовжить привертати увагу інвесторів, особливо в регіоні EMEA, з огляду на зростаючі складнощі, пов’язані із забезпеченням дотримання нормативних вимог.

Розвиток партнерських відносин в Азійсько-Тихоокеанському регіоні залишатиметься у центрі уваги. Партнерства між юрисдикціями продовжать розвивати фінтех-екосистему в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а партнерство між регуляторами, центральними банками та корпораціями і фінтехами буде зростати.

Зміна адміністрації в США, ймовірно, сприятиме зростанню інвестицій в криптовалюти. Уся увага буде прикута до США у першому півріччі 2025 року, оскільки адміністрація змінюється з огляду на очікування дерегуляції та більш сприятливого ставлення уряду до криптовалют. Якщо очікувані зміни матеріалізуються, інвестиції в криптовалюту та цифрові активи, ймовірно, зростуть, особливо в інфраструктуру. Також очікується зростання інтересу інвесторів до стейблкоінів та токенізації активів на глобальному рівні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.