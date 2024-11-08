Фінтехексперт розповіла, як ринки відреагували на перемогу Трампа — Finance.ua

Фінтехексперт розповіла, як ринки відреагували на перемогу Трампа Сьогодні 21:00

Фінтехексперт розповіла, як ринки відреагували на перемогу Трампа

Після перемоги Трампа на президентських виборах США фінансові ринки показали стрімке зростання. Біткоїн встановив рекорд у $75 000, акції Tesla зросли на 12%, а долар зміцнив позиції.

УНН, що анонсована кандидатом у президенти США Дональдом Трампом криптоплатформа «Defiant Ones» може надалі призвести до низки викликів у регулюванні криптосфери, а також Співзасновниця першої в Україні Фінтех-екосистеми Соnсогԁ Fintech Solutions Олена Сосєдка розповіла, що анонсована кандидатом у президенти США Дональдом Трампом криптоплатформа «Defiant Ones» може надалі призвести до низки викликів у регулюванні криптосфери, а також волатильності на ринку. Водночас вона може підштовхнути інші країни, зокрема Україну, до ухвалення додаткових законів, що регулюють ринок криптовалют.

Крім того експерт зазначила, що заяви політиків такого рівня, як Трамп, завжди мають значний вплив на ринки. Не виключенням є і ринок криптовалют. Тому оголошення Трампа про створення криптоплатформи може як зміцнити довіру до криптовалют, так і викликати побоювання. Політична риторика може впливати на поведінку інвесторів і змінювати сприйняття криптовалют у суспільстві, що своєю чергою відбивається на ринкових трендах.

Після того, як стало відомо, що Трамп переміг на виборах, на це миттєво відреагували ринки.

Позитивний сигнал для криптовалют: рекордний біткоїн

За словами фінтехексперта, підтримка криптоіндустрії з боку майбутнього американського президента створила оптимізм на ринку, що привабило як приватних, так і інституційних інвесторів. Зокрема, багато великих гравців почали купувати біткоїн, що викликало зростання його вартості і «підтягнуло» за собою інші криптовалюти, такі як ефіріум та лайткоїн.

«Завдяки позитивному відношенню Трампа до криптовалют, ціни на біткоїн та інші цифрові активи різко зросли. Відразу після виборів біткоїн встановив рекорд, піднявшись до $75,000, а ефіріум та інші альткоїни також показали вражаюче зростання. Ці зміни пояснюються тим, що у передвиборній кампанії Трамп обіцяв перетворити США на „біткоїн-наддержаву“ та полегшити регуляторні бар’єри для криптовалют», — зазначила Олена Сосєдка.

Окрім того, на думку Олени Сосєдки, американський криптовалютний ринок в майбутньому отримає додаткову підтримку завдяки новому складу Конгресу. Як повідомив CEO однієї з найбільших криптобірж Coinbase, цей склад є «найбільш прокриптовалютним в історії США». У Палаті представників та Сенаті тепер вже налічується 219 прокриптовалютних кандидатів, і їхня кількість продовжить зростати.

«Це створює нові можливості для формування сприятливого регуляторного середовища», — переконана Олена Сосєдка.

Окрім того, за її словами, інвестори прогнозують, що зміни у регуляторній політиці можуть створити сприятливі умови для криптовалют. «Інвестори також очікують зміщення акценту в регулюванні криптовалют із SEC на більш лояльну Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Ця обіцянка може призвести до притоку нових інвестицій на криптовалютний ринок та подальше зростання його капіталізації», — резюмувала фінтехексперт.

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