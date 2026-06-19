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Прогноз показників бюджетного дефіциту: коли завершення війни (думка експерта)

Казна та Політика
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Прогноз показників бюджетного дефіциту: коли завершення війни (думка експерта)
Прогноз показників бюджетного дефіциту: коли завершення війни (думка експерта)
Український уряд, судячи з прогнозних показників бюджетного дефіциту на найближчі роки, фактично закладає завершення війни у 2029 році.
Про це повідомив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі «Новини.LIVE».
«За показником дефіциту можна взагалі визначати очікування уряду щодо завершення війни. Тому що дефіцит бюджету 20% чи 19%, чи 17%, чи 11% - це дефіцит бюджету військового часу. А дефіцит бюджету в 5% - це фактично дефіцит мирного часу. Тому за цим показником можна зрозуміти, коли уряд очікує завершення війни — 2029 рік. В цьому плані прогнози уряду з моїми співпадають», — сказав експерт.
За його словами, саме 2029 рік дійсно можна розглядати як базовий сценарій завершення війни. Водночас, на його думку, це може статися раніше влітку 2028 року або влітку 2029 року.
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«Я думаю, що можна робити базовий сценарій, що війна до 2029 року завершиться. За моїми прогнозами, вона завершиться або влітку 2028 року, або влітку 2029 року. В цілому, до кінця 2029 року вона має завершитися. Тому це можна закладати як базовий прогноз», — відмітив Кущ.
Водночас економіст скептично оцінив урядові прогнози економічного зростання. Він вважає, що темпи зростання ВВП цього року можуть виявитися нижчими за очікування уряду, а після завершення війни Україна ризикує зіткнутися з рецесією через скорочення міжнародної фінансової підтримки та складний перехід від воєнної економіки до мирної.
Також, на його думку, рівень боргового навантаження у 2029 році може виявитися вищим за офіційні оцінки та сягнути 120−130% до ВВП.
За матеріалами:
Finance.ua
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