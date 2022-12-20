Прогноз Jefferies: кредитори FTX повернуть до 40% коштів — Finance.ua

Прогноз Jefferies: кредитори FTX повернуть до 40% коштів
Інвест-банк Jefferies Financial Group підрахував приблизні обсяги, які можуть повернути кредитори FTX. Це від 20% до 40% від своїх вкладень. Щоправда, кінцеві суми можуть зменшитися, оскільки менеджери з питань банкрутства стягують чималі комісії.
Представник Jefferies Джозеф Феменія виходить з того, що загальна сума зобов’язань FTX становить від $2 млрд до $4 млрд. Ці розрахунки можуть змінитися, якщо з’явиться нова інформація про баланс FTX.
Важливий фактор, який впливає на відсоток виплат інвесторам FTX, — це гонорари юристам та іншим експертам, які беруть участь у реструктуризації. За підрахунками Jefferies, ця стаття витрат забере від $500 млн до $1 млрд із запасів криптобіржі. А значить, 5-10 центів з кожного долара, який потрібно повернути клієнтам. У результаті потенційна чиста ставка компенсації варіюватиметься від 10% до 35%.
Кредитори розпродують зобов’язання FTX
Деякі кредитори вважають за краще розпродати свої вимоги, і повернути частину збитків вже зараз, замість того щою витрачати роки на судові розгляди. Jefferies заявили, що вже закрили кілька подібних угод або близькі до завершення. Так, крипто-інвестор 507 Capital купив такі позови за ціною 5-6 центів за кожен долар. На придбання зобов’язань FTX претендує і європейська компанія NOIA Capital.
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