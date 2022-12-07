Колишній голова FTX розповів про причини колапсу біржі та токена FTT — Finance.ua

Колишній голова FTX розповів про причини колапсу біржі та токена FTT
Крах utility-токена FTX (FTT) викликаний не нестачею ліквідності, а діями інвесторів, які відчували «страх» через ситуацію, що склалася на ринку. Про це засновник криптобіржі Сем Бенкман-Фрід заявив в інтерв’ю Тіффані Фонг 16 листопада (опубліковано 29 листопада).
«Я гадаю, що FTT мав реальну цінність. [...] У багатьох відношеннях [токен] був більш законним, ніж багато інших цифрових активів. Він мав більшу економічну підтримку, ніж інші токени. [...] Неліквідність не була причиною краху. Це масова кореляція подій під час ринкових рухів, особливо коли вони викликані страхом перед самою позицією», — сказав Бенкман-Фрід.
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Зіткнувшись із кризою, біржа зупинила виведення коштів для всіх клієнтів. Пізніше компанія відкрила цю можливість для користувачів Багамських Островів. У FTX цей крок пояснили необхідністю відповідати вимогам місцевого регулятора.
У розмові з Фонг Бенкман-Фрід визнав, що такий захід був пов’язаний із небажанням «злити людей» у юрисдикції, де платформа зареєстрована.
«За день я попередив [регуляторів Багамських островів], що ми збираємося це зробити. Вони не сказали „Так“ чи „Ні“. Вони промовчали, і тоді ми це зробили. Усе тому, що це було дуже важливо для майбутнього біржі», — пояснив він.
Бенкман-Фрід назвав «незначними» компенсації для клієнтів FTX International. Передбачається, що вони отримають 25 центів за кожен долар активів, заморожених на платформі. Користувачі FTX US отримають кошти в співвідношенні один до одного.
Засновник FTX спростував інформацію Reuters про те, що він нібито використовував бекдор у системі біржі, який дозволяв йому переказувати активи на рахунки Alameda Research.
«Я навіть не знаю, як програмувати. Я буквально ніколи не відкривав кодової бази FTX», — зазначив він.
Бенкман-Фрід також розповів про розслідування інциденту з несанкціонованим виведенням активів із платформи в ніч подання компанією заяви про неспроможність.
«Я скоротив список підозрюваних до восьми людей. Не знаю, хто саме з них, але я цілком упевнений, що це був ексспівробітник FTX, або хтось, хто встановив шкідливе програмне забезпечення на пристрій колишнього співробітника», — заявив він.
За словами Бенкмана-Фріда, йому не вдалося з’ясувати більше, оскільки він втратив доступ до систем платформи.
У другій частині інтерв’ю (розмова відбулася 20 листопада) засновник FTX заявив, що колапс компанії викликаний збігом відразу кількох обставин, до яких він мав бути готовим.
«Це була комбінація: весняний крах, коли вартість активів знизилася на 50%, гіперкорельований сценарій цього місяця — протягом двох днів котирування відповідних активів впали на 50%, „банківська паніка“ у FTX, при цьому розмір маржинальної позиції був значно більшим, ніж здавалося», — сказав він.
Фонг запитала Бенкмана-Фріда про можливий розвиток подій, якби голова Binance Чанпен Чжао не зробив заяву про продаж FTT на відкритому ринку через «нещодавні викриття».
«Думаю, ситуація, безумовно, була б набагато стабільнішою. Ми мали б більше можливостей для пошуку ліквідності. Однак у нас так би й залишилось занадто багато маржі», — відповів він.
Раніше засновник FTX послав до біса регуляторів та назвав заяву про банкрутство своєю найбільшою помилкою.
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