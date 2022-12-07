Колишній голова FTX розповів про причини колапсу біржі та токена FTT — Finance.ua

Колишній голова FTX розповів про причини колапсу біржі та токена FTT Сьогодні 02:06 — Кримінал

Колишній голова FTX розповів про причини колапсу біржі та токена FTT

Крах utility-токена FTX (FTT) викликаний не нестачею ліквідності, а діями інвесторів, які відчували «страх» через ситуацію, що склалася на ринку. Про це засновник криптобіржі Сем Бенкман-Фрід заявив в інтерв’ю Тіффані Фонг 16 листопада (опубліковано 29 листопада).

«Я гадаю, що FTT мав реальну цінність. [...] У багатьох відношеннях [токен] був більш законним, ніж багато інших цифрових активів. Він мав більшу економічну підтримку, ніж інші токени. [...] Неліквідність не була причиною краху. Це масова кореляція подій під час ринкових рухів, особливо коли вони викликані страхом перед самою позицією», — сказав Бенкман-Фрід.

Читайте також Опублікований рейтинг країн, які найбільше постраждали від краху криптовалютної біржі FTX

Зіткнувшись із кризою, біржа зупинила виведення коштів для всіх клієнтів. Пізніше компанія відкрила цю можливість для користувачів Багамських Островів. У FTX цей крок пояснили необхідністю відповідати вимогам місцевого регулятора.

У розмові з Фонг Бенкман-Фрід визнав, що такий захід був пов’язаний із небажанням «злити людей» у юрисдикції, де платформа зареєстрована.

«За день я попередив [регуляторів Багамських островів], що ми збираємося це зробити. Вони не сказали „Так“ чи „Ні“. Вони промовчали, і тоді ми це зробили. Усе тому, що це було дуже важливо для майбутнього біржі», — пояснив він.

Бенкман-Фрід назвав «незначними» компенсації для клієнтів FTX International. Передбачається, що вони отримають 25 центів за кожен долар активів, заморожених на платформі. Користувачі FTX US отримають кошти в співвідношенні один до одного.

Засновник FTX спростував інформацію Reuters про те, що він нібито використовував бекдор у системі біржі, який дозволяв йому переказувати активи на рахунки Alameda Research.

«Я навіть не знаю, як програмувати. Я буквально ніколи не відкривав кодової бази FTX», — зазначив він.

Бенкман-Фрід також розповів про розслідування інциденту з несанкціонованим виведенням активів із платформи в ніч подання компанією заяви про неспроможність.

«Я скоротив список підозрюваних до восьми людей. Не знаю, хто саме з них, але я цілком упевнений, що це був ексспівробітник FTX, або хтось, хто встановив шкідливе програмне забезпечення на пристрій колишнього співробітника», — заявив він.

Читайте також Збанкрутіла FTX заборгувала кредиторам майже 3,1 мільярда доларів

За словами Бенкмана-Фріда, йому не вдалося з’ясувати більше, оскільки він втратив доступ до систем платформи.

другій частині інтерв’ю (розмова відбулася 20 листопада) засновник FTX заявив, що колапс компанії викликаний збігом відразу кількох обставин, до яких він мав бути готовим.

«Це була комбінація: весняний крах, коли вартість активів знизилася на 50%, гіперкорельований сценарій цього місяця — протягом двох днів котирування відповідних активів впали на 50%, „банківська паніка“ у FTX, при цьому розмір маржинальної позиції був значно більшим, ніж здавалося», — сказав він.

Фонг запитала Бенкмана-Фріда про можливий розвиток подій, якби голова Binance Чанпен Чжао не зробив заяву про продаж FTT на відкритому ринку через «нещодавні викриття».

«Думаю, ситуація, безумовно, була б набагато стабільнішою. Ми мали б більше можливостей для пошуку ліквідності. Однак у нас так би й залишилось занадто багато маржі», — відповів він.

Раніше засновник FTX послав до біса регуляторів та назвав заяву про банкрутство своєю найбільшою помилкою.

Forklog За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.