Прогноз аналітиків: у найближчі десять років вартість смартфонів сягне сотні тисяч гривень — Finance.ua

Прогноз аналітиків: у найближчі десять років вартість смартфонів сягне сотні тисяч гривень

Прогноз аналітиків: у найближчі десять років вартість смартфонів сягне сотні тисяч гривень

Ще 5-6 років тому було складно уявити собі смартфони вартістю понад $999, але сьогодні це прийнятна ціна за пристрій преміум-класу. Аналітики британського ритейлера Mozillion розрахували, скільки коштуватимуть смартфони в 2032 році, якщо ціни продовжать зростати такими ж темпами.

Про це повідомляє PhoneArena з посиланням на джерело.

Так, ціна флагманських iPhone зросла з $200 у 2012 році за iPhone 5 до $1100 за iPhone 13 Pro Max, збільшившись на 452%. Якщо ця тенденція збережеться, за Айфон 2032 року доведеться розщедритися на $6069 (~180 тисяч грн.)

Флагмани Motorola та Huawei йдуть наступними в списку смартфонів, ціни на які виросли найбільше за останнє десятиліття. Вартість преміальних смартфонів цих компаній до 2032 року може досягти $3,3 тис. (близько 100 тисяч грн) з 233% і 221% зростанням для американського та китайського виробника відповідно.

Samsung займає четверте місце зі зростанням приблизно на 184% серед своїх телефонів високого класу. У рейтингу зростання цін також значаться компанії Nokia (55%), OnePlus (142%) і Sony (105%).

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