Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у травні становив $132 млн — Finance.ua

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у травні становив $132 млн Вчора 12:34

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у травні становив 132 млн доларів (у травні минулого року — 373 млн доларів).

Про це свідчать дані НБУ.

Профіцит скоротився за рахунок формування негативного сальдо торгівлі товарами та послугами, зокрема за рахунок значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном.

Крім того, зросли вторинні доходи (за рахунок отримання грантів від міжнародних партнерів та гуманітарної допомоги) та сформувався профіцит первинних доходів через скорочення виплат за інвестиційними доходами.

За січень — травень 2022 року профіцит поточного рахунку становив 3.6 млрд доларів (у січні — травні 2021 року дефіцит становив 57 млн ​​доларів).

Без урахування реінвестованих доходів профіцит становив 4.1 млрд доларів (за п’ять місяців 2021 року — 3.1 млрд доларів).

Експорт товарів зменшився на 48.6% (у квітні — на 50.9%), їх імпорт скоротився на 24.5% (у квітні — на 46.6%).

Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів збільшився на 10.1%, тоді як їх імпорт зріс на 39.0%.

Обсяги експорту товарів становили 2.7 млрд доларів.

Більше скоротився експорт чорних та кольорових металів — на 70.2% (порівняно з квітнем 2022 року зріс на 16.2%).

Обсяги імпорту товарів становили 3.7 млрд доларів.

Енергетичний імпорт збільшився на 1.1% (до квітня — на 15.5%).

Неенергетичний імпорт скоротився на 28,7%.

Дефіцит зведеного платіжного балансу становив 1.9 млрд доларів (у травні 2021 року — 280 млн доларів).

Станом на 1 червня 2022 року обсяг міжнародних резервів становив 25.1 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту поточного періоду протягом 3.6 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2021 році становив 2,1 млрд доларів (1,1% від ВВП) порівняно з профіцитом у 5,3 млрд доларів (3,4% від ВВП) у 2020 році.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2020 році становив 6,6 млрд доларів (4,1% ВВП) порівняно з дефіцитом у 4,1 млрд доларів (2,7% від ВВП) у 2019 році.

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