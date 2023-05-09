Продукти у Польщі зараз вже коштують, як у Лондоні — Finance.ua

Продукти у Польщі зараз вже коштують, як у Лондоні Сьогодні 19:44 — Особисті фінанси

Ціни на продукти у Польщі наздоганяють британські, а деякі товари вже коштують однаково. При цьому поляки заробляють значно менше, ніж жителі Великобританії. Журналісти порівняли вартість продуктів в двох країнах. Результати їхнього підрахунку не сподобаються полякам та українцям, які оселилися у Польщі, пише ukrayina.pl

Польське видання «Fakt» порівняло польські ціни на окремі продукти з лондонськими. Виявилося, що кошик з основних продуктів у Великобританії буде лише трохи дорожчим, ніж у Польщі. Для аналізу використали ціни в одному з популярних супермаркетів.

За хліб, масло, олію, свинину, борошно, цукор, яйця, яблука, картоплю у Великобританії покупець заплатить лише трохи більше, ніж в Польщі, доводить видання.

За базовий кошик продуктів у лондонському супермаркеті журналіст заплатив майже 55 фунтів, тобто близько 288 злотих. У Польщі за подібний набір треба віддати близько 200 злотих.

Цікаво, що олія, цукор чи морква в британському магазині коштують стільки ж, скільки й у польському. Британці платять трохи більше за м’ясо, яйця, масло і хліб.

При цьому британська «мінімалка» становить приблизно 8750 злотих брутто. Це означає, що британці можуть купити за неї 30 таких кошиків. Польська мінімальна зарплата у кілька разів менша і становить 3490 злотих. Цих грошей у Польщі вистачить лише на 12 продуктових кошиків.

Довідка Finance.ua:

Обсяг допомоги, яку Польща надала Україні минулого року, можна оцінити приблизно в 30 мільярдів злотих, тобто це майже 7 млрд дол.

Польська компанія «Центральний порт комунікаційний» та Укрзалізниця підписали угоду про співпрацю, щодо будівництва нової інфраструктури, у тому числі високошвидкісної залізничної колії європейського стандарту 1435 мм. Угоду про співпрацю було підписано під час Конгресу Railway Direction Days 2023 у Варшаві.

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