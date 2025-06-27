Продукти дорожчають: українські виробники підняли ціни на 28% — Finance.ua

Продукти дорожчають: українські виробники підняли ціни на 28% Сьогодні 08:31

Продукти дорожчають: українські виробники підняли ціни на 28%

Продовольча інфляція суттєво зросла в Україні в середині минулого року. Вона і зараз залишається високою.

Про це свідчать дані Держстату.

За даними статистичного відомства, в травні 2025 року оптові ціни виробників промислової продукції порівняно із травнем минулого року зросли на 28,9%. Ціни в межах України зросли на 30,8%, за межі України — на 15,1%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 21,9%, зокрема в межах України — на 20,2%, за межі України — на 28,3%.

Найбільше зросли ціни у м’яса та м’ясних продуктів — на 21,4%, у т.ч. всередині України — на 22,5%.

У виробництві молочних продуктів ціни зросли на 19,2%, зокрема, всередині України — на 19,7%.

У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 17,7%, зокрема всередині України — на 17,6%.

Виробники напоїв підняли ціни на 9,8%, зокрема всередині України — на 10,2%.

Ціни у виробників цукру зросли за рік на 8,6%, у т.ч. всередині України зросли на 9,5%.

Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.

Ціни на прилавках

У травні 2025 року на цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю.

Середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні в травні 2025 року порівняно з травнем минулого року зросли на 22,1%. Подорожчали всі продукти, проте найбільше серед продуктів подорожчали яйця — на 86,0%.

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