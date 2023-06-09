Продуктовий кошик: експерти підрахували, як за 5 місяців змінились ціни на харчі — Finance.ua

Продуктовий кошик: експерти підрахували, як за 5 місяців змінились ціни на харчі Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Продуктовий кошик: експерти підрахували, як за 5 місяців змінились ціни на харчі

З початку року суттєво знизились ціни на яйця, буряк, помідори та банани, проте подорожчали цибуля, капуста, морква, яблука та молочні продукти.

Про це повідомили аналітики сервісу доставки Zakaz.ua, які проаналізували, як з початку 2023 року змінилася вартість на основні товари споживчого продуктового кошика українця в провідних мережах супермаркетів.

З’ясувалося, що чимало соціально значущих товарів на поличках ритейлерів у червні коштують дешевше, ніж на початку першого кварталу 2023 року.

«Найбільше знизилася ціна на яйця — на 27%. Наразі середня вартість за десяток становить близько 54 грн, тоді як у січні була близько 74 грн. Також знизилась ціна на борошно — на 8%. Своєю чергою ціни на батон та хліб теж демонструють позитивну тенденцію, вартість знизилась на 5%», — підрахували експерти.

Імовірно, за словами аналітиків, зниження цін на хлібобулочні вироби пов’язані саме з падінням цін на яйця та борошно.

Зокрема, є товари з продуктового соціального кошика, які не суттєво, але підвищились в ціні.

«Вершкове масло подорожчало в середньому на 5%, тоді як ще у січні ціна пачки вагою 180−200г була близько 62 грн. Зараз середня вартість становить 65 грн. Своєю чергою молоко подорожчало в середньому на 10%», — повідомили в сервісі доставки.

Крім того, за останні два квартали зросли ціни на наступні продукти: гречка — на 3%, рослинна олія — на 7%, куряче філе — на 7%.

Також експерти зазначають, що серед овочів цінами можуть приємно порадувати помідори та огірки, які з початком сезону дешевшали. Вартість томатів у супермаркетах у червні на 15% нижча відносно січня. Огірки вартують близько 77,9 грн/кг, тоді як на початку року середня вартість була 86 грн/кг.

Разом з тим аналітики підрахували, що буряк нині коштує на 40% дешевше, ніж у січні - в середньому 6,90 грн/кг. Проте інші овочі борщового набору мають протилежну динаміку.

«З початку року рекордно підскочили ціни на білокачанну капусту, середня вартість становить наразі 45 грн/кг. Тоді як у січні цінники на овоч в супермаркетах були від 10 до 14 грн/кг, що втричі дешевше, ніж зараз. Також понад вдвічі зросли ціни на моркву та цибулю. Наразі ціна ріпчастої в супермаркетах коливається від 49 до 69 грн/кг. Морква в середньому вартує 56,90 грн/кг, що на 144% дорожче, ніж у січні», — йдеться в аналітиці.

Експерти прогнозують, що з появою на ринку молодих картоплі, капусти, моркви та буряка цілком можливо, що ціни на ці овочі підуть на спад.

Разом з тим, за словами аналітиків, ситуація з фруктами значно позитивніша, ніж з овочами.

«Ціни на банани знизились на 14%. У січні жовтий екзотичний фрукт коштував в середньому 68 грн/кг, тоді як наразі ціна становить 59 грн. Також знизились ціни на цитрусові: апельсини подешевшали на 11%, а лимони — на 6%», — йдеться в повідомленні.

Проте, як зазначається, неприємно здивували цінники на яблука, вартість яких рекордно підскочила понад вдвічі. Наприклад, якщо у січні яблука популярного сорту «Голден» коштували близько 20 грн/кг, то на початку червня ціна становить 42 грн/кг. Однак, як прогнозують експерти, висока ймовірність того, що з початку врожайного сезону ціна суттєво впаде.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.