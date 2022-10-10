Продовжує зростати рівень працевлаштованості та бажання українців повернутися додому — опитування (інфографіка) — Finance.ua

Продовжує зростати рівень працевлаштованості та бажання українців повернутися додому — опитування (інфографіка) Вчора 09:00

Зафіксовано подальше зростання бажання зовнішніх мігрантів повернутися додому за першої можливості, незначне збільшення кількості працевлаштованих громадян та покращення оцінки стану ментального здоров’я українців.

Про це говорять результати нової десятої хвилі дослідження соціально-політичних та міграційних настроїв українців під час війни, яке Gradus Research проводить за підтримки Європейського Союзу та в партнерстві з Центром Економічного Відновлення.

Все більше українців, яких війна змусила виїхати за кордон, прагнуть повернутися додому. З середини вересня їхня кількість зросла на 16 пунктів і зараз становить 78%. Це найвищий показник за весь час замірів, починаючи з травня 2022 року. І це попри те, що 71% опитаних заявляють, що мають можливість залишатися за кордоном.

Відповідно знизилась і кількість тих, хто хоче залишитися на новому місці проживання — таких наразі лише 7%.

«Люди схильні трактувати позитивні новини про деокупацію територій як сигнал, що можна повертатися додому. Однак безпекове питання і надалі залишається одночасно і ключовим драйвером, і бар’єром у цьому. Це пояснюється тим, що відчуття безпеки дуже суб’єктивне, і те, що для когось виглядає як ‘вже можна повертатися’, для інших все ще становить загрозу», — пояснює Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research.

Прагнути повернення українців змушує і непроста ситуація з роботою та доходами. Загалом рівень працевлаштованості дещо збільшився і наразі складає 61%.

Найвищий показник працевлаштованості спостерігається серед тих українців, які залишилися вдома — 66%. Що ж стосується внутрішньо переміщених осіб та зовнішніх мігрантів, то серед них 55% та 52% працевлаштовані відповідно.

Більшість українців продовжує декларувати зменшення доходу від початку повномасштабного вторгнення (77%), і лише 3% вказують, що їхній дохід збільшився.

Особливих змін у стабільності доходу серед працевлаштованого населення не зафіксовано — 74% продовжують отримувати зарплатню. Водночас майже половина (47%) працевлаштованих немає впевненості щодо того, чи будуть вони отримувати її й надалі.

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