Продовольчу кризу у світі відчують уже в липні, — міністр агрополітики України — Finance.ua

Продовольчу кризу у світі відчують уже в липні, — міністр агрополітики України

Вчора 09:44

Уже в середині липня світ почне гостро відчувати продовольчу кризу, спровоковану війною Росії проти України. Через два місяці усі побачать, що зерна з України немає і альтернативи у світі особливої не буде.

Про це повідомляється з посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Ми не вивезли ще 5 млн тонн пшениці, які планували вивести. Точно планували вивезти, як мінімум, 10-15 млн тонн пшениці цього урожаю. Ми не зможемо засіяти в тому об’ємі, в якому хотіли на наступний рік», — сказав він.

За його словами, це відчують усі ринки. «Я думаю, що світ почне гостро це відчувати десь в середині липня, тому що багато країн Північної Африки, арабських країн, країн Південно-східної Азії досі споживають те, що закупили раніше, ті резерви, які сформовані. У них іще є гроші щось дотувати, щось здешевити. Але вони усі чекають нового врожаю. Як і в будь-якій ситуації, кожен надіється на краще. Мовляв, якось саме вирішиться. Але ж ми розуміємо, що саме не вирішиться», — підкреслив Сольський.

Міністр переконаний, рівно через два місяці усі побачать, що зерна з України немає і альтернативи у світі особливої не буде. «Це як з нафтою — неможливо різко, за місяць, наростити обсяги. Наприклад, уся північна півкуля вже пройшла посівну. Американський та канадський фермери вже засіяли усе кукурудзою, соєю та чимось іншим. Вони не буде переорієнтовуватись на серпень на інші культури», — додав Сольський.

Міністр прогнозує, що такий ціновий цугцванг почнеться саме у липні і багато країн зрозуміють, що, незважаючи на те, як далеко вони розташовані від нас, від лінії фронту з росією, вони все одно платять за цю війну. «І це зрозуміє будь-яка країна і будь-який начальник на Філіппінах, в Індонезії в будь-якій африканській країні, що вони разом зі своїми людьми кожен день доплачують за цю війну, яку розв’язала Росія», — сказав він.

Нагадаємо, Україна в ООН заявила, що росія, розв’язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці. Експорт української продукції майже зупинився через блокування росією портів на Чорному морі.

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