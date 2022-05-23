Зеленський у Давосі: «Будь-яке реагування на масовий голод вже спізнилося» — Finance.ua
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Зеленський у Давосі: «Будь-яке реагування на масовий голод вже спізнилося»

Вчора 14:44
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Президент Зеленський заявив, що будь-яке реагування світу на голод є за визначенням запізнілим, адже у світу немає інструменту для превентивного реагування на продовольчі кризи.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму виступі на Світовому економічному форумі у Давосі у понеділок.
«Будь-яке реагування на масовий голод є запізнілим вже за визначенням: голод треба зупиняти тільки превентивно, коли він ще не почався. Але зараз у світу немає такого інструменту», — заявив президент.
Саме тому, продовжив він, Україна пропонує створити організацію країн-експортерів продовольства. Раніше міністр агрополітики Микола Сольський на зустрічі міністрів G7 закликав до створення впливової Організації країн-експортерів зернових, яка би реагувала на світові виклики на ринку.
Зеленський додав, що у світу має бути страхування від голоду, і Україна готова надати майданчик для роботи такої організації.
Крім того у своєму виступі Зеленський наголосив, що російська війна проти України показала, що «допомога державі, на яку напали, тим цінніше, чим швидше її надають».
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«Зброя, фінанси, політична підтримка, санкції — якби ми отримали їх 100% потреби одразу у лютому, результатом були би десятки тисяч збережених життів. Ось чому Україні потрібна вся зброя, яку ми запитуємо, а не тільки та, яку нам надають. Ось чому нам потрібні фінанси, щонайменше 5 млрд дол., і весь обсяг коштів, необхідних для відбудови», — наголосив президент.
Саме тому Україна створила Фонд відновлення Ukraine24, і відтак Зеленський закликав усіх партнерів долучитися до відбудови України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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