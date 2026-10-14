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П’ять років застосунку «ПУМБ Бізнес»: підприємці можуть виграти iPhone 18 Pro

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П’ять років застосунку «ПУМБ Бізнес»: підприємці можуть виграти iPhone 18 Pro
П’ять років застосунку «ПУМБ Бізнес»: підприємці можуть виграти iPhone 18 Pro
ПУМБ відзначає п’яту річницю мобільного застосунку «ПУМБ Бізнес» та запускає святкову акцію для клієнтів малого й мікробізнесу. З 12 до 30 жовтня підприємці можуть отримати до шести шансів на участь у розіграші Apple iPhone 18 Pro.
За п’ять років «ПУМБ Бізнес» став для підприємців повноцінним фінансовим помічником у смартфоні. Сьогодні через застосунок можна керувати рахунками, здійснювати платежі, проводити валютні операції, відкривати нові продукти та вирішувати більшість банківських питань у кілька кліків.
Саме тому до свого ювілею банк вирішив не лише приймати привітання, а й подарувати клієнтам додаткові можливості та подарунки.
Участь в акції проста: достатньо користуватися сервісами мобільного застосунку «ПУМБ Бізнес». За кожну виконану цільову дію клієнт отримує один шанс на участь у розіграші:
  • відкриття віртуальної картки;
  • купівля іноземної валюти;
  • продаж іноземної валюти;
  • подання заявки на депозит «Стандартний»;
  • подання заявки на «Прибутковий рахунок»;
  • подання заявки на POS-термінал.
Кожна дія додає ще один шанс на перемогу, а загалом можна накопичити до шести шансів.
Для участі враховуються лише операції та заявки, виконані через мобільний застосунок «ПУМБ Бізнес» і успішно оброблені банком.
Переможця акції буде визначено після її завершення, але не пізніше 9 листопада 2026 року.
Детальні умови акції доступні на сайті ПУМБ. Акція до 5-річчя мобільного застосунку ПУМБ Бізнес для ФОП | Діє з 12.06.2026 — 30.10.2026 | Акції ПУМБ Бізнес
АТ «ПУМБ». Державна реєстрація банків № 73 від 23.12.1991 р. Банківська ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011 р.
За матеріалами:
ПУМБ
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