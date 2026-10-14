П’ять років застосунку «ПУМБ Бізнес»: підприємці можуть виграти iPhone 18 Pro

ПУМБ відзначає п’яту річницю мобільного застосунку «ПУМБ Бізнес» та запускає святкову акцію для клієнтів малого й мікробізнесу. З 12 до 30 жовтня підприємці можуть отримати до шести шансів на участь у розіграші Apple iPhone 18 Pro.

За п’ять років «ПУМБ Бізнес» став для підприємців повноцінним фінансовим помічником у смартфоні. Сьогодні через застосунок можна керувати рахунками, здійснювати платежі, проводити валютні операції, відкривати нові продукти та вирішувати більшість банківських питань у кілька кліків.

Саме тому до свого ювілею банк вирішив не лише приймати привітання, а й подарувати клієнтам додаткові можливості та подарунки.

Участь в акції проста: достатньо користуватися сервісами мобільного застосунку «ПУМБ Бізнес». За кожну виконану цільову дію клієнт отримує один шанс на участь у розіграші:

відкриття віртуальної картки;

купівля іноземної валюти;

продаж іноземної валюти;

подання заявки на депозит «Стандартний»;

подання заявки на «Прибутковий рахунок»;

подання заявки на POS-термінал.

Кожна дія додає ще один шанс на перемогу, а загалом можна накопичити до шести шансів.

Для участі враховуються лише операції та заявки, виконані через мобільний застосунок «ПУМБ Бізнес» і успішно оброблені банком.

Переможця акції буде визначено після її завершення, але не пізніше 9 листопада 2026 року.