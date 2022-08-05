Продажі електрокарів в Україні встановили ще один рекорд — Finance.ua

Продажі електрокарів в Україні встановили ще один рекорд Вчора 04:28 — Технології&Авто

Продажі електрокарів в Україні встановили ще один рекорд

Продажі нових електромобілів в Україні переступили важливий психологічний бар’єр в 5% і впевнено продовжують зростати. За підсумками липня ринок нових електрокарів в нашій країні вже склав 11,1% від загальних продажів нових автівок.Але на українському електричному авторинку є ще цікаві досягнення.

Проаналізувавши продажі нових електрокарів на українському ринку, в Auto-Consulting зафіксували майже чотирикратне зростання у порівнянні з липнем минулого року. І це єдиний сегмент авторинку, який зростає в цьому році (в 3,3 рази — +229%) на фоні сумарного падіння ринку на −61%.

Які електрокари купують українці

В липні лідером з продажів нових електромобілів в Україні став Volkswagen ID.4 із часткою більше 30% електичного авторинку.

На другому місці — китайський електрокар DongFeng X-NV (M-NV) з 13,3% ринку.

Замикає ТОП-3 Audi e-tron із долею 8,3% ринку. Ця є модель Audi найбільше продається серед офіційно представлених моделей в країні.

Інші популярні електрокари — Hyundai Ioniq 5, BMW iX3 та BMW iX.



Показово, що за підсумками липня на Київ та область припала рівно половина проданих в країні електрокарів. 10% припало на Одеську область та 7,7% на Дніпропетровську.

Цікавим є той факт, що в липні продажі електрокарів (11,1%) майже зрівнялись з поставками гібридних автомобілів (11,8%), хоча раніше демонстрували в рази менші показники продажів. А сумарний парк електромобілів та гібридів в Україні переступив важливу психологічну позначку в 100 тис. автомобілів. Тобто більше 100 тис. українців обрали для себе автівки на альтернативному джерелі живлення.

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