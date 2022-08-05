Продажі електрокарів в Україні встановили ще один рекорд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Продажі електрокарів в Україні встановили ще один рекорд

Технології&Авто
663
Продажі електрокарів в Україні встановили ще один рекорд
Продажі електрокарів в Україні встановили ще один рекорд
Продажі нових електромобілів в Україні переступили важливий психологічний бар’єр в 5% і впевнено продовжують зростати. За підсумками липня ринок нових електрокарів в нашій країні вже склав 11,1% від загальних продажів нових автівок.Але на українському електричному авторинку є ще цікаві досягнення.
Проаналізувавши продажі нових електрокарів на українському ринку, в Auto-Consulting зафіксували майже чотирикратне зростання у порівнянні з липнем минулого року. І це єдиний сегмент авторинку, який зростає в цьому році (в 3,3 рази — +229%) на фоні сумарного падіння ринку на −61%.

Які електрокари купують українці

  • В липні лідером з продажів нових електромобілів в Україні став Volkswagen ID.4 із часткою більше 30% електичного авторинку.
  • На другому місці — китайський електрокар DongFeng X-NV (M-NV) з 13,3% ринку.
  • Замикає ТОП-3 Audi e-tron із долею 8,3% ринку. Ця є модель Audi найбільше продається серед офіційно представлених моделей в країні.
  • Інші популярні електрокари — Hyundai Ioniq 5, BMW iX3 та BMW iX.
Показово, що за підсумками липня на Київ та область припала рівно половина проданих в країні електрокарів. 10% припало на Одеську область та 7,7% на Дніпропетровську.
Цікавим є той факт, що в липні продажі електрокарів (11,1%) майже зрівнялись з поставками гібридних автомобілів (11,8%), хоча раніше демонстрували в рази менші показники продажів. А сумарний парк електромобілів та гібридів в Україні переступив важливу психологічну позначку в 100 тис. автомобілів. Тобто більше 100 тис. українців обрали для себе автівки на альтернативному джерелі живлення.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
Autoconsulting
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.