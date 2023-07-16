Продажі Chevrolet Camaro злетіли перед зняттям з виробництва — Finance.ua

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Продажі Chevrolet Camaro злетіли перед зняттям з виробництва

Технології&Авто
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Продажі Chevrolet Camaro злетіли перед зняттям з виробництва
Продажі Chevrolet Camaro злетіли перед зняттям з виробництва
Культовий Chevrolet Camaro піде в історію наприкінці 2023 року, через що значно активізувалися шанувальники моделі.
Так, в період з квітня по червень Chevrolet продала 9557 нових Camaro, що на 110% більше, ніж кварталом раніше і на 54% більше, ніж у другому кварталі минулого року.
За підсумками трьох місяців Camaro практично наздогнав Ford Mustang, продажі якого склали 10 760 одиниць, що на 2,9% менше, ніж роком раніше. Лідером сегменту залишається Dodge Challenger (12 904 одиниці), при цьому лідер скоротив продажі на 5%.
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Нагадаємо, Chevrolet Camaro — це автомобіль сегменту Pony car виробництва Chevrolet, який виготовляється з 1966 року. Виробництво моделі було припинено в 2002 році і відновлено на новій технічній базі в 2009-му. Назва Camaro є похідним від французького camarade — друг, приятель. Як модель Chevrolet Camaro існує й досі, але за свою історію платформа і концепція автомобіля неодноразово зазнавала серйозних змін.

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За матеріалами:
mmr.ua
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