Спростить життя водіям: Chevrolet готують проєкційний дисплей з доповненою реальністю — Finance.ua

Спростить життя водіям: Chevrolet готують проєкційний дисплей з доповненою реальністю 20.06.2023, 02:21 — Технології&Авто

Спростить життя водіям: Chevrolet готують проєкційний дисплей з доповненою реальністю

У Chevrolet розробляють інноваційний проєкційний дисплей з технологією доповненої реальності. Це дозволить зробити керування авто більш інформативним. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У Німецькому відомстві з патентів та товарних знаків виявили нову розробку від Chevrolet. У ньому описується технологія, яка дозволяє водіям обмінюватися інформацією щодо ситуації на дорозі в реальному часі та передавати її на проєкційний дисплей.

У патенті сказано, що один водій може їхати маршрутом і записувати відеоролики зі звуком. Потім ці ролики отримають інші водії, які можуть дізнатися корисну інформацію за своїм маршрутом.

Для роботи системи достатньо наявність камер, системи GPS, проєкційного дисплея, мікрофона та динаміків. Всі ці пристрої будуть доступні у базових комплектаціях багатьох майбутніх автомобілів Chevrolet.

Для технології передбачено відразу кілька сфер застосування. Водії можуть ділитися не лише цікавими місцями, а й інформацією про негоду, попередженнями про сильну спеку та небезпечних диких тварин у регіоні.

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