Спростить життя водіям: Chevrolet готують проєкційний дисплей з доповненою реальністю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Спростить життя водіям: Chevrolet готують проєкційний дисплей з доповненою реальністю

Технології&Авто
9
Спростить життя водіям: Chevrolet готують проєкційний дисплей з доповненою реальністю
Спростить життя водіям: Chevrolet готують проєкційний дисплей з доповненою реальністю
У Chevrolet розробляють інноваційний проєкційний дисплей з технологією доповненої реальності. Це дозволить зробити керування авто більш інформативним. Про це розповіли на сайті CarBuzz.
У Німецькому відомстві з патентів та товарних знаків виявили нову розробку від Chevrolet. У ньому описується технологія, яка дозволяє водіям обмінюватися інформацією щодо ситуації на дорозі в реальному часі та передавати її на проєкційний дисплей.
Спростить життя водіям: Chevrolet готують проєкційний дисплей з доповненою реальністю
У патенті сказано, що один водій може їхати маршрутом і записувати відеоролики зі звуком. Потім ці ролики отримають інші водії, які можуть дізнатися корисну інформацію за своїм маршрутом.
Спростить життя водіям: Chevrolet готують проєкційний дисплей з доповненою реальністю
Для роботи системи достатньо наявність камер, системи GPS, проєкційного дисплея, мікрофона та динаміків. Всі ці пристрої будуть доступні у базових комплектаціях багатьох майбутніх автомобілів Chevrolet.
Для технології передбачено відразу кілька сфер застосування. Водії можуть ділитися не лише цікавими місцями, а й інформацією про негоду, попередженнями про сильну спеку та небезпечних диких тварин у регіоні.
Де б ви не знаходилися, не забувайте дбати про свою безпеку під час подорожей на авто. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.