Продажі б/в авто в Україні суттєво знизилися: причини та ТОП-5 моделей-лідерів — Finance.ua
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Продажі б/в авто в Україні суттєво знизилися: причини та ТОП-5 моделей-лідерів

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Продажі б/в авто в Україні суттєво знизилися: причини та ТОП-5 моделей-лідерів
Продажі б/в авто в Україні суттєво знизилися: причини та ТОП-5 моделей-лідерів
За липень в Україні першу реєстрацію пройшли 45,8 тис. авто з пробігом. Це майже вдвічі менше, ніж у червні, та на 16% менше, ніж у липні минулого року. Таку статистику наводить асоціація «Укравтопром».
У попередні місяці продаж б/в авто в Україні стабільно зростав, що було зумовлено безкоштовним розмитненням. Після його скасування з 1 липня імпорт авто з пробігом знизився приблизно в 10 разів — їх завезли лише 9249. Втім, нових автомобілів за липень купили набагато менше.
Приблизно 75% старих машин, пригнаних у липні, були старші 10 років. Частка авто у віці 5-10 років становить 15%, а машин молодше 5 років — 10%.
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Найбільше б/в авто поставили на облік у Львівській області — 14%. На другому місці — Волинська область (11%), а на третьому — Рівненська (8%).
Названі й найпопулярніші вживані авто в Україні. Лідери ринку не змінились.

ТОП-5 найпопулярніших авто в Україні за липень 2022 року:

  1. Volkswagen Passat — 2,8 тис. шт.;
  2. Volkswagen Golf — 2,7 тис. шт.;
  3. Renault Megane — 2,2 тис. пшт.;
  4. Skoda Octavia — 1,7 тис. шт.;
  5. Ford Focus — 1,3 тис. шт.
Загалом з початку року в Україні першу реєстрацію пройшли 310,2 тис. авто з пробігом — на чверть більше, ніж роком раніше.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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