Продаж серії Huawei Pura 70 перевищив 1,5 млн пристроїв — Finance.ua

Продаж серії Huawei Pura 70 перевищив 1,5 млн пристроїв Сьогодні 03:26 — Фондовий ринок

Продаж серії Huawei Pura 70 перевищив 1,5 млн пристроїв

Huawei представила сімейство Pura як демонстрацію можливостей інших виробників і, перш за все, для примирення з користувачами. Сплячий гігант повертається на ринок, і його наміри зрозумілі: повернути собі колишні позиції. Цей крок був ризикованим, але HUAWEI, схоже, досягла своєї мети: серія Pura70 має успіх у продажах, зібравши понад 150 мільйонів одиниць.

Безперечно, у серії Pura 70 є дуже переконливі представники, і Huawei Pura 70 Ultra справив приємне враження. Звичайно, це не ідеальний телефон, і він має проблеми, такі як відсутність нативних сервісів Google або те, що його процесор не відповідає стандарту Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm.

Незважаючи на ці два компроміси, серія Pura 70 від Huawei змогла привернути увагу користувачів і насамперед переконати їх зробити вибір на користь цього нового сімейства пристроїв. Однак не всі представники цього сімейства продали однакову кількість пристроїв, тож цікаво розкласти цифри по поличках.

Дані надійшли від Digital Chat Station та були зібрані Xiaomiui. Моделі серій Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ та Pura 70 Ultra були продані загалом у кількості 1,67 млн. Як розподіляються ці продажі? Цифри за моделями виглядають так:

1 млн. одиниць HUAWEI Pura 70

70 000 одиниць HUAWEI Pura 70 Pro

400 000 одиниць HUAWEI Pura 70 Pro+

200 000 одиниць HUAWEI Pura 70 Ultra

Як не дивно, і базова модель, і модель середнього класу мають найвищий продаж, також цікаво, що Pura 70 Ultra має кращі показники, ніж Pura 70 Pro. Ці цифри свідчать про повернення HUAWEI на глобальний ринок, хоча її найбільше представництво, як і раніше, знаходиться в Китаї.

Можливо, скоро іншим компаніям, у яких досі було на одного конкурента менше, доведеться турбуватися про HUAWEI. Компанія має намір повернути собі позиції, які вона втратила через проблеми, що виникли в США під час адміністрації Дональда Трампа.

Залишається тільки чекати, адже HUAWEI має на руках сімейство пристроїв, які можуть змінити траєкторію розвитку компанії в секторі смартфонів.

itechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.