Продаж нерухомості під час війни: нові правила та умови — Finance.ua

Продаж нерухомості під час війни: нові правила та умови Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Продаж нерухомості під час війни: нові правила та умови

Сфера нерухомості в Україні нещодавно зазнала важливих законодавчих змін: від заборони виконувати будь-які дії із нерухомістю на початку війни, до відкриття реєстрів і навіть відновлення процедури продажу нерухомого майна за довіреністю. Також у нашій державі по-новому урегульовано процес посвідчення угод про купівлю-продаж квартири, будинку чи земельної ділянки.

Загалом оновлене українське законодавство про купівлю-продаж нерухомого майна переважно ґрунтується на тому, що внесено зміни у роботу нотаріусів.

Отже, експерти порталу Flombu.ua радять ознайомитися з новими правилами та умовами, введеними у процедуру купівлі-продажу нерухомості згідно з чинним законодавством.

Місячний мораторій на перепродаж нерухомості

Якщо ви купили, обміняли чи отримали у подарунок нерухомість, Ви не зможете відчужити це майно упродовж місяця з дня, коли відбулася державна реєстрація права власності на нього. Мораторій на швидкий перепродаж нерухомості триватиме до завершення воєнного стану в Україні.

Перелік нотаріусів, які мають дозвіл на роботу під час війни

Посвідчувати угоди у сфері нерухомості уповноважені тільки ті нотаріуси, яким держава дала на це право. В Україні створено Перелік нотаріусів, які можуть засвідчувати договори про купівлю-продаж, обмін чи дарування нерухомості під час воєнного стану. Фахівцям, які не ввійшли до цього переліку, виконувати такі дії заборонено.

Розміщений Перелік нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна, на сайті Міністерства юстиції України.

Де можна посвідчити договір про купівлю-продаж нерухомості

До червня в Україні діяла заборона на підписання договорів про відчуження нерухомого майна тільки за його місцезнаходженням. Тобто, якщо ви продавали квартиру у Львові, посвідчити угоду про це міг винятково нотаріус, який зареєстрував свою діяльність у цьому місті.

Тепер це правило скасовано. «Географія» посвідчення угод у сфері нерухомості розширилася навіть до можливості обирати. Засвідчити договір про купівлю-продаж квартири чи будинку можна за:

місцем, де знаходиться нерухомість;

місцем реєстрації покупця чи продавця;



місцем знаходження юридичної особи (якщо купує або продає нерухомість організація чи установа).



Однак не втратила чинності вимога щодо нотаріуса: зробити це може тільки фахівець, який ввійшов до розробленого державою Переліку

Чи можна продати нерухоме майно, яке знаходиться у зоні бойових дій

Відтепер — можна. Утім, зауважте: можна продати нерухомість, яка знаходиться на теренах, де ведуться військові дії, що входять до Переліку територій обмеженого доступу.

Посвідчити укладання угоди про купівлю-продаж нерухомого майна, яке опинилося у зоні бойових дій, може тільки нотаріус, якому дозволено це і чиї дані внесено до Переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.

Отже, основні законодавчі зміни у процедурі купівлі-продажу нерухомості стосуються відчуження нерухомого майна під час війни і пов’язані із правом нотаріуса на посвідчення таких договорів — про продаж, обмін чи дарування квартири чи будинку.

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