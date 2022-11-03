Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів: середній чек — Finance.ua
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Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів: середній чек

Фондовий ринок
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Продаж генераторів та пауербанків у вересні-жовтні 2022 року зріс удесятеро порівняно з аналогічним періодом 2021 року в мережі національного маркетплейсу «АЛЛО».
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
«Попит на товари маркетплейсу „АЛЛО“ під час війни відчутно змінився. Наразі українці купують генератори, обігрівачі, ліхтарі, зарядні станції. Також продовжують купувати необхідну електроніку, товари для віддаленої роботи, навчання та побуту — ці категорії товарів не втрачають популярності, хоча загальний попит знизився. Продаж одягу, взуття, шкільної форми, дитячих товарів та іграшок впав на 90%. До грудня на генератори, сонячні панелі, пауербанки спостерігатиметься дефіцит», — повідомила операційна директорка ГК «АЛЛО» та керівниця маркетплейсу allo.ua Наталія Панкратова.
Водночас обсяг продажу генераторів збільшився удесятеро у вересні 2022 року порівняно з вереснем 2021 року. У жовтні стрибок трохи зменшився: збільшення обсягу продажу цього місяця становить п’ять разів.
«Середній чек (на генератори) загалом зріс за рік на 82% і становив понад 30 тис. грн», — повідомила Панкратова.
Найчастіше українці обирають компактні генератори 2,5-2,8 кВт. Власники приватних будинків надають перевагу двопаливним генераторам, дизельним і бензиновим, 5,5 кВт і більше.
Обсяг продажу пауербанків також зріс удесятеро порівняно з 2021 роком. У компанії зазначили, що в довоєнний час популярними були менш ємні моделі, зараз підвищений попит мають моделі з ємністю від 20000 mAh, які підходять для смартфонів, смарт-годинників та планшетів.
Середній чек у цій категорії за підсумками третього кварталу 2022 року становить 2 тис. грн.

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За матеріалами:
ITC.ua
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