“Продавати держпідприємства по такій ціні як зараз - все одно, що роздавати”, — Южаніна — Finance.ua

“Продавати держпідприємства по такій ціні як зараз - все одно, що роздавати”, — Южаніна Сьогодні 12:34 — Казна та Політика

Приватизація державних підприємств під час війни — недоцільна, тим паче за низькою ціною. Про це в коментарі УНН повідомила народна депутатка, членкиня парламентського комітету податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Южаніна наголосила, що спочатку треба навести лад у механізмі приватизації, провести точний аудит держпідприємств і лише потім проводити приватизацію.

«Я вважаю, що ми не маємо права продавати державні підприємства по такій вартості як зараз — це ж все одно, що роздавати їх. У нашої країни має бути стратегічне бачення економічного розвитку. І можливо багато підприємство можна було б перепрофілювати і покласти початок тенденції створення нових важливих галузей в Україні. Я проти того, що зараз відбувається», — заявила вона.

Южаніна розповіла, що наразі майно державних підприємств не має реальної оцінки, тому спершу треба навести лад у цьому питанні.

«Ми говорили на зустрічі з головою Фонду держмайна Рустемом Умеровим, що треба провести більш-менш зрозумілий аудит вартості тих об‘єктів, які вони зараз збираються виставити на приватизацію. Цього зроблено не було», — підкреслила Ніна Южаніна.

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