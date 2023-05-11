“Продавати держпідприємства по такій ціні як зараз - все одно, що роздавати”, — Южаніна — Finance.ua
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“Продавати держпідприємства по такій ціні як зараз - все одно, що роздавати”, — Южаніна

Казна та Політика
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Приватизація державних підприємств під час війни — недоцільна, тим паче за низькою ціною. Про це в коментарі УНН повідомила народна депутатка, членкиня парламентського комітету податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Южаніна наголосила, що спочатку треба навести лад у механізмі приватизації, провести точний аудит держпідприємств і лише потім проводити приватизацію.
«Я вважаю, що ми не маємо права продавати державні підприємства по такій вартості як зараз — це ж все одно, що роздавати їх. У нашої країни має бути стратегічне бачення економічного розвитку. І можливо багато підприємство можна було б перепрофілювати і покласти початок тенденції створення нових важливих галузей в Україні. Я проти того, що зараз відбувається», — заявила вона.
Южаніна розповіла, що наразі майно державних підприємств не має реальної оцінки, тому спершу треба навести лад у цьому питанні.
«Ми говорили на зустрічі з головою Фонду держмайна Рустемом Умеровим, що треба провести більш-менш зрозумілий аудит вартості тих об‘єктів, які вони зараз збираються виставити на приватизацію. Цього зроблено не було», — підкреслила Ніна Южаніна.

Приватизація в Україні: хто і навіщо купує найдорожчі лоти

За матеріалами:
УНН
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