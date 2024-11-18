Продавали втричі дорожче: у Києві поліція заявила про викриття схеми незаконного перепродажу залізничних квитків — Finance.ua

Продавали втричі дорожче: у Києві поліція заявила про викриття схеми незаконного перепродажу залізничних квитків Сьогодні 16:33 — Кримінал

Продавали втричі дорожче: у Києві поліція заявила про викриття схеми незаконного перепродажу залізничних квитків

Столичні правоохоронці заявили, що спільно з «Укрзалізницею» викрили схему з перепродажу залізничних квитків на популярні європейські напрямки. За даними слідства, підозрювані незаконно отримували доступ до облікових записів пасажирів, скуповували квитки та реалізовували їх втричі дорожче через інтернет-платформи та Telegram-канали.

Про це повідомляє поліція Києва.

«Зловмисники обходили встановлені перевізником обмеження, а від їхніх дій страждали громадяни, які потребували квитків на міжнародні поїзди, а також підривалася довіра до державних онлайн-сервісів», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що встановили щонайменше п’ять ймовірних фігурантів, які перепродавали залізничні квитки за завищеними цінами. Під час обшуків у підозрюваних вилучили ґаджети, що містили чужі облікові записи, банківські картки та велику кількість придбаних квитків на різні напрямки.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 361 — шахрайство і несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем в умовах воєнного стану. Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 15 років ув’язнення.

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