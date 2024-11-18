Продавали втричі дорожче: у Києві поліція заявила про викриття схеми незаконного перепродажу залізничних квитків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Продавали втричі дорожче: у Києві поліція заявила про викриття схеми незаконного перепродажу залізничних квитків

Кримінал
529
Продавали втричі дорожче: у Києві поліція заявила про викриття схеми незаконного перепродажу залізничних квитків
Продавали втричі дорожче: у Києві поліція заявила про викриття схеми незаконного перепродажу залізничних квитків
Столичні правоохоронці заявили, що спільно з «Укрзалізницею» викрили схему з перепродажу залізничних квитків на популярні європейські напрямки. За даними слідства, підозрювані незаконно отримували доступ до облікових записів пасажирів, скуповували квитки та реалізовували їх втричі дорожче через інтернет-платформи та Telegram-канали.
Про це повідомляє поліція Києва.
«Зловмисники обходили встановлені перевізником обмеження, а від їхніх дій страждали громадяни, які потребували квитків на міжнародні поїзди, а також підривалася довіра до державних онлайн-сервісів», — йдеться у повідомленні.
Продавали втричі дорожче: у Києві поліція заявила про викриття схеми незаконного перепродажу залізничних квитків
Правоохоронці повідомили, що встановили щонайменше п’ять ймовірних фігурантів, які перепродавали залізничні квитки за завищеними цінами. Під час обшуків у підозрюваних вилучили ґаджети, що містили чужі облікові записи, банківські картки та велику кількість придбаних квитків на різні напрямки.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 361 — шахрайство і несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем в умовах воєнного стану. Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 15 років ув’язнення.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.