Процедура зняття особи з реєстрації місця проживання: особливості — Finance.ua

Процедура зняття особи з реєстрації місця проживання: особливості Вчора 13:45 — Особисті фінанси

Процедура зняття особи з реєстрації місця проживання: особливості

Процедура зняття особи з реєстрації місця проживання на сьогоднішній день досить складна.

Зняття з реєстрації місця проживання проводиться:

за заявою особи; за заявою особи про виїзд на постійне місце проживання; за заявою іноземця чи особи без громадянства на підставі документу, термін дії якого закінчився; за заявою власника житла; за заявою служби у справах дітей при усиновленні.

Шляхів врегулювання цього питання існує два: позасудовий та судовий.

Перший етап зняття особи з місця реєстрації — це, напевно, найлегший та найшвидший шлях — за добровільною згодою особи, яка не заперечує на зняття її з реєстрації місця проживання у вашому житловому приміщенні. У цьому випадку особа повинна подати заяву до виконавчого органу сільської, селищної або міської ради та або до центру надання адміністративних послуг за місцезнаходженням житлового приміщення.

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Якщо особа відмовляється від зняття з місця реєстрації, в такому випадку власник житла (господар) може самостійно зняти з місця реєстрації, у разі якщо має відповідні документи особи: це паспорт, ідентифікаційний код.

Слід зауважити, що особа, яку без її згоди було знято з реєстрації місця проживання, може звернутись до суду. Тому, позасудовий порядок зняття з реєстрації місця проживання не забезпечує стовідсоткову гарантію.

Також подати заяву про зняття із зареєстрованого місця проживання особа може ще в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (портал Дія). Але у зв’язку з воєнною ситуацією в Україні на даний час він тимчасово не працює.

Щодо іншого шляху вирішення питання зняття особи з місця реєстрації — судового.

Перш за все можна сказати, що зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі судового рішення, яке набрало законної сили. Тому перед тим як звернутись до суду, власнику житла потрібно зібрати пакет документів це:

позовна заява;

копія паспорта;

копія ідентифікаційного коду;

документ, що засвідчує право власності на житло;

копія технічного паспорту на житло;

сплатити судовий збір.

На підставі судового рішення, яке набрало законної сили, власник житла звертається до центру з надання адміністративних послуг або до органу, який займається цим питанням по місцю прописки.

Таким чином, у разі будь-яких обмежень у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном, власник має право вимагати усунення будь-яких перешкод вже примусово на основі рішення суду.

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