Процедура зняття особи з реєстрації місця проживання: особливості — Finance.ua

Процедура зняття особи з реєстрації місця проживання: особливості
Процедура зняття особи з реєстрації місця проживання на сьогоднішній день досить складна.
Зняття з реєстрації місця проживання проводиться:
- за заявою особи;
- за заявою особи про виїзд на постійне місце проживання;
- за заявою іноземця чи особи без громадянства на підставі документу, термін дії якого закінчився;
- за заявою власника житла;
- за заявою служби у справах дітей при усиновленні.
Шляхів врегулювання цього питання існує два: позасудовий та судовий.
Перший етап зняття особи з місця реєстрації — це, напевно, найлегший та найшвидший шлях — за добровільною згодою особи, яка не заперечує на зняття її з реєстрації місця проживання у вашому житловому приміщенні. У цьому випадку особа повинна подати заяву до виконавчого органу сільської, селищної або міської ради та або до центру надання адміністративних послуг за місцезнаходженням житлового приміщення.
Якщо особа відмовляється від зняття з місця реєстрації, в такому випадку власник житла (господар) може самостійно зняти з місця реєстрації, у разі якщо має відповідні документи особи: це паспорт, ідентифікаційний код.
Слід зауважити, що особа, яку без її згоди було знято з реєстрації місця проживання, може звернутись до суду. Тому, позасудовий порядок зняття з реєстрації місця проживання не забезпечує стовідсоткову гарантію.
Також подати заяву про зняття із зареєстрованого місця проживання особа може ще в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (портал Дія). Але у зв’язку з воєнною ситуацією в Україні на даний час він тимчасово не працює.
Щодо іншого шляху вирішення питання зняття особи з місця реєстрації — судового.
Перш за все можна сказати, що зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі судового рішення, яке набрало законної сили. Тому перед тим як звернутись до суду, власнику житла потрібно зібрати пакет документів це:
- позовна заява;
- копія паспорта;
- копія ідентифікаційного коду;
- документ, що засвідчує право власності на житло;
- копія технічного паспорту на житло;
- сплатити судовий збір.
На підставі судового рішення, яке набрало законної сили, власник житла звертається до центру з надання адміністративних послуг або до органу, який займається цим питанням по місцю прописки.
Таким чином, у разі будь-яких обмежень у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном, власник має право вимагати усунення будь-яких перешкод вже примусово на основі рішення суду.
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