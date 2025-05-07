У Швейцарії — нульова інфляція — Finance.ua
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У Швейцарії — нульова інфляція

Світ
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У Швейцарії — нульова інфляція
У Швейцарії — нульова інфляція
Інфляція у Швейцарії показала у квітні нульове значення. Експерти Федерального статистичного відомства (Bundesamt für Statistik, BFS) очікували показник у межах від 0,1% до 0,3%. Ціни на товари широкого вжитку не змінилися.
За даними BFS, рівень інфляції в країні у квітні впав до 0,0% з березневого показника в 0,3%, повідомляє швейцарське видання Tages Anzeige.
Товари швейцарського виробництва продовжили подорожчання (+0,8% рік до року). Імпортні товари дешевшають (-2,5%).
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Базова інфляція також знизилася в річному обчисленні — до 0,6%. У березні цей показник становив ще 0,9%.
Зниження інфляції спостерігається з весни 2023 року, тоді вона становила 2%.
Національний індекс споживчих цін (ІСЦ) зберігся на рівні 107,5 пунктів. Ціни на товари у Швейцарії змінюються, кажуть економісти BFS. Але загальну стабільність забезпечили різноспрямовані тенденції, які загалом врівноважили одна одну.
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Зросли ціни на одяг, фрукти та овочі, а також на авіаквитки та засоби особистої гігієни.
Натомість зараз вигідніше прокататися країною, оскільки знизилися ціни в готельному та супутньому бізнесі. Дешевшими стали квитки на фунікулери у горах та внутрішні тури «Все включено».

Довідка Finance.ua:

  • інфляція в ЄС сповільнюється другий місяць поспіль, опустившись до позначки 2,5% із січневого рівня 2,8%;
  • Україна та Швейцарія домовилися збільшити фінансування проєктів відновлення до $116,7 млн. Швейцарський бізнес зацікавили проєкти щодо відбудови інфраструктури України та підтримки постраждалих регіонів.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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