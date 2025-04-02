У Швейцарії вартість російських активів зросла до 7,4 мільярда франків — Finance.ua
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У Швейцарії вартість російських активів зросла до 7,4 мільярда франків

Світ
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У Швейцарії вартість російських активів зросла до 7,4 мільярда франків
У Швейцарії вартість російських активів зросла до 7,4 мільярда франків
Наразі у Швейцарії заморожено російських фінансових активів на суму 7,4 млрд франків, що на 1,6 мільярда більше, ніж роком раніше. Також заблоковано активи центробанку рф на суму в 7,45 млрд франків.
Про це повідомило міністерство економіки Швейцарії (SECO).
«Вартість заморожених активів, пов’язаних із санкціями проти росії, станом на 31 березня 2025 року становить 7,4 мільярда швейцарських франків. Порівняно з показниками, оприлюдненими у квітні 2024 року, це — зростання на 1,6 млрд франків», — йдеться у повідомленні.
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Крім того, «заморожено» 14 об’єктів нерухомості, а також автомобілі, літаки, твори мистецтва, меблі та інструменти, що належать підсанкційним фізичним особам, компаніям та організаціям.
«У межах моніторингу індивідуальних фінансових санкцій SECO запросило у фінансових посередників щорічне оновлення даних. Результати показали, що вартість заморожених фінансових активів порівняно з даними, оприлюдненими у квітні 2024 року, зросла на 1,6 млрд франків. Причиною цього зростання стало виявлення та заморожування додаткових активів», — зазначили у відомстві.
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«Від заморожених активів слід відрізняти резерви та активи Центрального банку російської федерації, що зберігаються у Швейцарії, загальна вартість яких на основі поточного обмінного курсу становить 7,45 млрд франків. Будь-які транзакції, пов’язані з управлінням резервами та активами Центрального банку рф, з 25 березня 2022 року заборонені (іммобілізація)», — додали в міністерстві економіки Швейцарії.
За матеріалами:
Укрінформ
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