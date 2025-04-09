Украина и Швейцария договорились увеличить финансирование проектов восстановления до $116,7 млн — Finance.ua

Украина и Швейцария договорились увеличить финансирование проектов восстановления до $116,7 млн Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Украина и Швейцария договорились увеличить финансирование проектов восстановления до $116,7 млн, Фото: me.gov.ua

Украина и Швейцария подписали соглашение об удвоении финансирования проектов восстановления — объем поддержки вырастет до 100 млн швейцарских франков ($116,7 млн). Договоренность направлена ​​на увеличение усилий по восстановлению инфраструктуры и поддержке пострадавших регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Этот документ формализует решение Швейцарской Конфедерации увеличить поддержку конкурса проектов по восстановлению Украины. Участие в конкурсе принимают швейцарские компании, которые уже работают в Украине и могут помочь в восстановлении страны. По словам обеих сторон, интерес бизнеса оказался настолько высоким, что финансирование решили увеличить вдвое — с 50 до 100 миллионов франков.

Читайте также Швейцария увеличила финансирование программы поддержки восстановления Украины вдвое и продлила срок подачи заявок

Подписанное соглашение открывает новые возможности для реализации совместных проектов в рамках межправительственной инициативы, запущенной в начале 2025 года. Выделенные 100 миллионов франков — это часть более широкой программы помощи Украине от Швейцарии в размере 1,5 миллиарда франков на 2025−2028 годы. Швейцария планирует инвестировать 5 миллиардов франков в 12-летнюю программу поддержки.

«Высокий интерес со стороны швейцарского бизнеса — это четкий сигнал: наши межправительственные договоренности работают. Дополнительные 50 миллионов франков будут направлены на проекты в сфере защиты гражданского населения, восстановления инфраструктуры и развития коммунальной сферы, а также модернизации государственных услуг. Мы особенно заинтересованы в развитии сотрудничества в области энергетики, транспорта, жилищного строительства, водоснабжения, здравоохранения, промышленного машиностроения и образования», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Читайте также В Швейцарии планируют упростить трудоустройство для украинских беженцев

В свою очередь делегат Федерального совета Швейцарии по Украине, посол Жак Гербер подчеркнул, что решение об увеличении финансирования — это результат тесного и доверительного сотрудничества между Украиной и Швейцарией.

«На прошлой неделе я посетил Чернигов, а в прошлом году увидел масштаб разрушений в Харькове. Потребности Украины в восстановлении и реконструкции огромны. В то же время швейцарские компании продолжают работать в Украине, несмотря на все вызовы. Они создают рабочие места и платят налоги в государственный бюджет Украины. Они также стремятся внести свой вклад в восстановление страны. Увеличивая финансирование этой инициативы до 100 миллионов швейцарских франков, мы помогаем объединить швейцарский опыт и экспертизу с реальными потребностями на местах и ​​тем самым способствуем процессу восстановления Украины», — отметил Жак Гербер.

Подписание соглашения является важным этапом развития двусторонних экономических отношений между Украиной и Швейцарией, который создает новые возможности для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли украинской экономики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.