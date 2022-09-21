Проблеми при працевлаштуванні: на що найчастіше скаржаться українці (інфографіка) — Finance.ua

Проблеми при працевлаштуванні: на що найчастіше скаржаться українці (інфографіка) Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Проблеми при працевлаштуванні: на що найчастіше скаржаться українці (інфографіка)

Настрої українських працівників через воєнну кризу ринку праці вкрай негативні — більше 40% втратили роботу, ще 22,5% працюють, але отримують неповну заробітну плату. Кожен четвертий працюючий співробітник побоюється, що може потрапити під скорочення найближчим часом.

Незадоволеність рівнем зарплати, нестабільним становищем компанії або втрата роботи стали причинами підвищення активності пошукачів у намаганнях знайти нову роботу. Згідно з дослідженням кадрового порталу grc.ua , у активному пошуку роботи зараз перебуває кожен другий український спеціаліст (52,3%), планують шукати нове місце найближчим часом ще 16% пошукачів.

Переважна більшість українців поки що витрачає на пошук роботи не більше півроку, що відповідає тенденції підвищення терміну працевлаштування у період кризи на ринку праці. Зокрема, від трьох до шести місяців витрачають на працевлаштування третина (34,4%) опитаних працівників незалежно від віку та досвіду.

Проте, чим вища кваліфікація та досвід спеціаліста, тим довше тривають і співбесіди, і перемовини з роботодавцями. Відтак, у фахівців з високою кваліфікацією процес пошуку нової роботи може займати і більше півроку.

Стикаються зі збільшенням терміну працевлаштування спеціалісти старшого віку. Їх найбільше серед тих, хто витрачає на пошуки роботи від півроку до року і більше року. До речі, проблему ейджизму (дискримінацію за віком), як перепону при працевлаштуванні під час війни, зазначили 1,5% опитаних спеціалістів.

Які проблеми найчастіше трапляються при працевлаштуванні

Серед проблем, з якими найчастіше стикаються при пошуку роботи українські спеціалісти, найчастіше зазначалися зменшення кількості вакансій у потрібній професії, а також неможливість знайти роботу з гідним розміром оплати через те, що зарплати у професії та загалом на ринку праці відчутно знизилися. Ці причини назвали відповідно 32,7% та 29,7% українців.

Пошукачі частіше зустрічаються з тим, що роботодавці стали більш вимогливими до кандидатів. Про таке явище згадав кожен п’ятий опитаний. Це не дивно, адже зараз, у період кризи на ринку праці, роботодавці перебувають у більш вигідному становищі, порівнюючи з працівниками. Компанії мають широкий вибір вільних кандидатів на ринку.

Водночас, як стверджують аналітики grc, пошукачі, стикаючись з дефіцитом вакансій та високою конкуренцією на відкриті робочі місця, готові йти на поступки заради отримання роботи. Криза на ринку праці примушує пошукачів проявляти більше активності при працевлаштуванні та витрачати на цей процес більше сил та часу.

Серед інших проблем, з якими зустрічаються українці при пошуку роботи та працевлаштуванні, зазначався згаданий вище ейджизм, небажання роботодавців працевлаштовувати внутрішньо-переміщених осіб, неможливість влаштуватися на роботу через те, що діти не ходять до школи та садочку оффлайн, а також відсутність необхідних знань та навичок, зокрема, низький рівень володіння іноземними мовами.

Цікаво, що проблема відсутності знань того, як шукати роботу, не є масовою. З такою проблемою зустрічається всього лише 6,8% опитаних спеціалістів.

Не відчули складнощів у пошуку роботи лише 2% опитаних спеціалістів.

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