Проблемні позичальники ПриватБанку подали понад 200 позовів до судів з вимогою списання кредитів — Finance.ua
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Проблемні позичальники ПриватБанку подали понад 200 позовів до судів з вимогою списання кредитів

Кредит&Депозит
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Проблемні позичальники ПриватБанку подали понад 200 позовів до судів з вимогою списання кредитів
Проблемні позичальники ПриватБанку подали понад 200 позовів до судів з вимогою списання кредитів
Північний апеляційний господарський суд 1 серпня повторно розгляне позов Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) до ПриватБанку.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
На попередньому засіданні, 15 червня, юристи банку відстояли прозорість судового процесу не давши опонентам перевести справу у закритий розгляд.
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У справі підприємство І. Коломойського вимагає припинення зобов’язань за чотирма кредитними договорами із ПриватБанком. Йдеться про кредит в рамках масштабної схеми виведення коштів з банку, внаслідок якої фінансова установа зазнала багатомільйонних збитків. Справа наразі досліджується Канцлерським судом штату Делавер (США).
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За словами юристів ПриватБанку, НЗФ намагається отримати «правильне» рішення української судової інстанції про «нібито виконані» кредитні договори перед банком в частині використання коштів за цільовим призначенням і повернення кредиту за рахунок власного прибутку. Проте, це не відповідає дійсності.
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«Компанії, пов’язані з ексвласниками, подали сотні позовів до ПриватБанку, які наразі перетасовуються в українських судах різних інстанцій. Вони мають на меті використати ці рішення для уникнення відповідальності в судах іноземної юрисдикції за шахрайські схеми виведення коштів з банку. Банк впевнений у своїй позиції і не припинить відстоювати справедливість», — наголосили в ПриватБанку.
Нагадаємо, з 2020 року позичальники, афілійовані з колишніми власниками, зокрема й НЗФ подали проти ПриватБанку понад 200 позовів на мільярдні суми. Справи було об'єднано в 14 проваджень. У позовах міститься вимога припинити їхні кредитні договори з ПриватБанком як виконані.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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