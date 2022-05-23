Проблема з пальним в Україні: Зеленський обговорив із Джонсоном поставки — Finance.ua

Проблема з пальним в Україні: Зеленський обговорив із Джонсоном поставки

Вчора 11:45 — Енергетика

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном імпорт пального в Україну.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні

«Ввечері говорив із прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Розповів йому про ситуацію на полі бою. Шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту насамперед агропродукції. А також обсяг імпорту пального в Україну», — сказав Зеленський.

Також він повідомив, що в понеділок, 23 травня, планує приєднатися до дискусій на Давоському форумі.

«Це найвпливовіший світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати», — наголосив президент.

За словами Зеленського, наступний тиждень буде дипломатично активним.

«Звісно, у графіку велика кількість контактів на двосторонньому рівні з представниками різних держав та міжнародних організацій. Наша держава щотижня розширює міжнародні зв’язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни. Відбудеться нова зустріч представників держав-партнерів — Рамштайн-2. Очікуємо нових корисних рішень для нашої оборони», — наголосив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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